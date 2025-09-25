Οι εννέα προτάσεις του Αμπάς στον ΟΗΕ για ειρήνη στην Παλαιστίνη

Ομιλία μέσω βίντεο και όχι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, αφότου η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα σε εκείνον και την αντιπροσωπεία του, στέλνοντας ακόμη ένα μήνυμα να δοθεί άμεσα τέλος στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού.

Με τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις για ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος και την αναγνώρισή του από σειρά χωρών να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής αυτή την εβδομάδα, η ομιλία του Αμπάς είναι μία από τις πιο αναμενόμενες στην 80η συνέλευση του Οργανισμού.

«Σας μιλάω σήμερα μετά από σχεδόν δύο χρόνια κατά τα οποία ο παλαιστινιακός λαός στη Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζει έναν πόλεμο γενοκτονίας, καταστροφής, πείνας και εκτοπισμού», δήλωσε ο Αμπάς, υπογραμμίζοντας πως αυτή η γενοκτονία «επιτελείται από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, οι οποίες έχουν σκοτώσει και τραυματίσει περισσότερους από 220.000 Παλαιστινίους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι άοπλοι, παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι».

«Αυτό που κάνει το Ισραήλ δεν είναι απλώς μια επιθετική ενέργεια. Είναι ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, το οποίο έχει τεκμηριωθεί και παρακολουθηθεί, και θα καταγραφεί στα βιβλία της ιστορίας και στις σελίδες της διεθνούς συνείδησης ως ένα από τα πιο φρικτά κεφάλαια της ανθρωπιστικής τραγωδίας του 20ού και 21ου αιώνα», είπε στη συνέχεια.

Αφού περιέγραψε την κατάσταση στη Γάζα, ο Αμπάς έστρεψε την προσοχή στη Δυτική Όχθη, όπου «η εξτρεμιστική ισραηλινή κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει την πολιτική της με την παράνομη επέκταση των εποικισμών και την ανάπτυξη σχεδίων για την προσάρτηση των εποικισμών».

Επισημαίνει το τελευταίο σχέδιο του Ισραήλ για τον οικισμό E1, «το οποίο θα διαιρέσει τη Δυτική Όχθη σε δύο μέρη, θα απομονώσει την κατεχόμενη Ιερουσαλήμ από τα περίχωρά της και θα υπονομεύσει την επιλογή της λύσης των δύο κρατών, σε κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Στη συνέχεια, ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής δήλωσε ότι «απορρίπτουμε και καταδικάζουμε απερίφραστα» τις εκκλήσεις του Νετανιάχου για ένα «μεγαλύτερο Ισραήλ». Αυτό συνεπάγεται, όπως είπε, «επέκταση σε κυρίαρχα αραβικά κράτη, εκτός από τη βίαιη επίθεση κατά του αδελφικού κράτους του Κατάρ», εξήγησε στη συνέχεια και χαρακτήρισε την επίθεση ως κλιμάκωση και «σοβαρή και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής αναφέρεται τώρα στην εντεινόμενη «τρομοκρατία» των εποίκων.

«Καίνε σπίτια και χωράφια, ξεριζώνουν δέντρα και επιτίθενται σε χωριά και άοπλους Παλαιστίνιους πολίτες», δήλωσε ο Αμπάς στη συνέλευση.

«Στην πραγματικότητα, τους σκοτώνουν μέρα μεσημέρι υπό την προστασία του ισραηλινού στρατού κατοχής».

Ο Αμπάς αναφέρθηκε στη συνέχεια στις επιθέσεις εναντίον ισλαμικών και χριστιανικών θρησκευτικών χώρων στην Ιερουσαλήμ, τη Χεβρώνα και τη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι έχουν προκαλέσει ζημιές σε τζαμιά, εκκλησίες και νεκροταφεία «σε κατάφωρη παραβίαση του ιστορικού status quo και σε σαφή παραβίαση των διατάξεων του διεθνούς δικαίου».