«Πόλεμος» Τουρκίας- Fox News για τη μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν

Λίγο πριν τη συνάντηση με τον Τραμπ

Η αντιπαράθεση Τουρκίας – ΗΠΑ φούντωσε ξανά, με φόντο τη συνέντευξη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Fox News και την επικείμενη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο σήμερα (25.09.2025). Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, μιλώντας στον δημοσιογράφο του Fox News Μπρετ Μπάιερ, την περασμένη Δευτέρα, άφησε αιχμές για την Ουάσιγκτον και τον αμερικανό πρόεδρο, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε δεσμευθεί να βάλει τέλος στους πολέμους σε Ουκρανία και Γάζα. Η απάντησή του μεταδόθηκε με μετάφραση, αλλά θεωρήθηκε από το αμερικανικό δίκτυο ευθεία επίθεση στον Λευκό Οίκο.

Δείτε το απόσπασμα μετά το 08:19 του βίντεο

Δεν άργησε η απάντηση, και μάλιστα ήταν άμεση και σφοδρή. Ο Μάρκο Ρούμπιο, εμφανιζόμενος στο ίδιο κανάλι, στήριξε ανοικτά τον Τραμπ, δηλώνοντας πως «είναι ο μοναδικός ηγέτης που μπορεί να φέρει ειρήνη» και ότι «όλοι θέλουν να μιλήσουν μαζί του στον Λευκό Οίκο».