Αnimasyros: Τα κινούμενα σχέδια ταξιδεύουν στην Πάτρα που τους λέει «Welcome» και ο Βασίλης Καραμητσάνης μιλάει στο thebest για τη μαγεία του animation

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Πάρκο της Ειρήνης- 19:30-21:00), οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές προβολές animation από όλο τον κόσμο

Το Animasyros, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης, «ταξιδεύει» σήμερα στην Πάτρα, συμμετέχοντας στο Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, του Πανεπιστημίου Πατρών. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Campus (Πάρκο της Ειρήνης- 19:30-21:00), οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μοναδικές προβολές animation από όλο τον κόσμο, σε ένα πρόγραμμα που φέρει την υπογραφή του φεστιβάλ. Ξεκινώντας το ταξίδι του το 2008 στη Σύρο, το Animasyros έχει εξελιχθεί σε θεσμό διεθνούς εμβέλειας, που προβάλλει τη δημιουργικότητα, την τεχνογνωσία και τη μαγεία του animation σε όλες τις μορφές του. Με προβολές, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις, το φεστιβάλ έχει καταφέρει να συνδέσει την τέχνη με την εκπαίδευση, την τεχνολογία και την κοινωνία, ανοίγοντας δρόμους για νέους δημιουργούς και φέρνοντας το ελληνικό animation στο επίκεντρο της παγκόσμιας σκηνής. Η παρουσία του προέδρου του Animasyros, Βασίλη Κ. Καραμητσάνη, στην Πάτρα, με αφορμή το «Welcome to UP 2025», σηματοδοτεί τη συνεργασία του φεστιβάλ με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ίδρυμα Τοπάλη, σε μια πρωτοβουλία που ενώνει τον πολιτισμό με την πανεπιστημιακή γνώση και την καινοτομία.

«Ένα φεστιβάλ με πολιτισμικά ανοίγματα και ερεθίσματα» «Το Welcome to UP δεν είναι μια απλή εκδήλωση υποδοχής φοιτητών. Είναι ένα καινοτόμο φεστιβάλ, με πραγματικά πολιτισμικά ανοίγματα και ερεθίσματα για τους νέους ανθρώπους που έρχονται στην Πάτρα για σπουδές», λέεις το thebest.gr ο κ. Καραμητσάνης. Όπως εξηγεί, η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών είχε τεθεί επί τάπητος ήδη από πέρυσι, όμως φέτος κατέστη εφικτή η συμμετοχή του φεστιβάλ: «Πέρυσι δεν τα καταφέραμε λόγω ημερολογιακής σύμπτωσης με το Animasyros στη Σύρο, αλλά φέτος ευδοκίμησε η ιδέα και παραχωρήσαμε μια σειρά από επιλεγμένες ταινίες στο πλαίσιο του FAN (Festivals Animation Network), της συμμαχίας των μεγάλων φεστιβάλ animation της Νότιας Ευρώπης». Σήμερα το βράδυ, στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου, το Animasyros παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με ελληνικές και ευρωπαϊκές ταινίες animation, ως ένα δημιουργικό μήνυμα καλωσορίσματος προς τους φοιτητές. «Έχω μεγάλη αγωνία και προσμονή να δω πώς θα πάει, γιατί είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε ένα φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών. Η επικοινωνία είναι δυναμική, η οπτική ταυτότητα εξαιρετική. Eίναι πραγματικά μια πρόκληση για εμάς», τονίζει.

«Το animation ως καλλιτεχνική και επαγγελματική διέξοδος» Ο πρόεδρος του Animasyros υπογραμμίζει και τη διττή διάσταση του animation, ως μορφή τέχνης, αλλά και ως εργαλείο επαγγελματικής αξιοποίησης. «Όταν μπαίνουμε στον ιερό χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να το κάνουμε με σεβασμό και συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές. Για εμάς, το animation είναι και καλλιτεχνική έκφραση και τεχνολογική διέξοδος που μπορεί να αξιοποιηθεί επαγγελματικά. Είναι εργαλείο της διαφήμισης, της επικοινωνίας, πολλών δημιουργικών κλάδων και συγχρόνως μια μορφή τέχνης που μιλάει στη γλώσσα των νέων».

Η πορεία του Animasyros από το 2008 έως σήμερα Το Animasyros ξεκίνησε το ταξίδι του το 2008 στη Σύρο, ως μια μικρή αλλά φιλόδοξη πρωτοβουλία αγάπης για το animation, και σήμερα έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων της Μεσογείου. «Όλα ξεκίνησαν όταν ήμουν φοιτητής στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ», αφηγείται ο πρόεδρος του φεστιβάλ, Βασίλης Κ. Καραμητσάνης. «Εκεί γνώρισα από κοντά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, όπου εργάστηκα και ως εθελοντής και ως αμειβόμενος. Μαζί με τη συνιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του Animasyros, Μαρία Ανεστοπούλου, είχαμε ήδη κολλήσει το μικρόβιο του κινηματογράφου και των φεστιβάλ». Η ιδέα να δημιουργήσουν ένα φεστιβάλ αποκλειστικά αφιερωμένο στο animation γεννήθηκε λίγο αργότερα, όταν αποφάσισαν να αφήσουν για λίγο την καθημερινότητα της δικηγορίας στην Αθήνα και να αναζητήσουν έναν τόπο με έμπνευση και ανοιχτό πνεύμα. «Επιλέξαμε τη Σύρο, έναν όμορφο προορισμό με πολιτιστική ταυτότητα και εξαιρετική συνεργασία με τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, που από τότε παραμένει συνδιοργανωτής μας, μαζί με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων», εξηγεί. Το πρώτο φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε με οκτώ εθελοντές και περίπου 70 ταινίες. Σήμερα, μετά από 18 επιτυχημένες διοργανώσεις, το Animasyros αριθμεί περισσότερα από 90 μέλη στην ομάδα του, φιλοξενεί 300 ταινίες στο πρόγραμμά του και συγκεντρώνει πάνω από 4.000 συμμετοχές από όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής του πλατφόρμας. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει διαγωνιστικά και πληροφοριακά τμήματα μικρού και μεγάλου μήκους, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για κοινό κάθε ηλικίας, από παιδιά και εφήβους έως ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες.