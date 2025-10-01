Το Welcome to UP 2025 πάει θέατρο- Η πολυσυζητημένη «Ηλέκτρα» στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου με ελεύθερη είσοδο

Το Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ δεν είναι μόνο μια γιορτή γνωριμίας με το Πανεπιστήμιο, αλλά και ένα πολιτιστικό ταξίδι που ανοίγει νέους ορίζοντες στους φοιτητές και την πόλη.

Φέτος, μας προσκαλεί να απολαύσουμε μια από τις σπουδαιότερες τραγωδίες του αρχαίου δράματος, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της τέχνης του θεάτρου και της επικαιρότητας, συνδυάζοντας τη συγκίνηση με τα διαχρονικά ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Η Ηλέκτρα του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, έρχεται στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών για μια μοναδική βραδιά, στις 9 Οκτωβρίου και ώρα 20.00, με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/Φοιτητριών. Κράτηση θέσεων: more.com



https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/ilektra-tou-sofokli-panepistimio-patron

Ο Δημήτρης Τάρλοου υπογράφει την πρώτη του σκηνοθεσία στο αρχαίο δράμα, παρουσιάζοντας μια τραγωδία-καθρέφτη της ανθρώπινης συνείδησης, της δικαιοσύνης και της βίας.

Σε μια εποχή όπου κυριαρχούν η κοινωνική αδικία και οι ολοκληρωτισμοί, η Ηλέκτρα αποκτά τραγική επικαιρότητα, θέτοντας διαχρονικά και βαθιά ανθρώπινα ερωτήματα:

Ποιο είναι το τίμημα της εκδίκησης;

Είναι η βία ποτέ δικαιολογημένη;

Μπορεί να υπάρξει λύτρωση χωρίς απώλεια;

Ο Σοφοκλής, με την περίτεχνη συμμετρία των 1.510 στίχων του έργου, αποτυπώνει την ψυχική πάλη της Ηλέκτρας, μιας γυναίκας που δεν παραδίδεται στη μοίρα, αλλά ορθώνει ανάστημα ενάντια στη βαρβαρότητα. Η θεατρική ανάγνωση του Δημήτρη Τάρλοου αναδεικνύει την ηρωίδα όχι μόνο ως τραγικό πρόσωπο, αλλά και ως φωνή αντίστασης και ανεξαρτησίας.

Συντελεστές

Μετάφραση: Γιώργος Χειμωνάς

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Σκηνικά & Κοστούμια: Πάρις Μέξης

Μουσική σύνθεση: Φώτης Σιώτας

Σχεδιασμός φωτισμών: Αλέκος Αναστασίου

Χορογραφίες: Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Συνεργάτις δραματουργός: Έρι Κύργια

Σχεδιασμός ήχου: Ηλίας Φλάμμος

Βοηθοί σκηνοθέτη: Δήμητρα Κουτσοκώστα, Αρίστη Τσέλου

Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Δέσποινα-Μαρία Ζαχαρίου

Βοηθός χορογράφου: Μάρω Σταυρινού

Βοηθοί φωτιστή: Χάρης Δάλλας, Ναυσικά Χριστοδουλάκου

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Σχεδιασμός κομμώσεων: Θωμάς Γαλαζούλας

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Trailer: Θωμάς Παλυβός

Διανομή

Ηλέκτρα: Λουκία Μιχαλοπούλου

Ορέστης: Αναστάσης Ροϊλός

Κλυταιμνήστρα: Ιωάννα Παππά

Αίγισθος: Δημήτρης Τάρλοου

Παιδαγωγός: Γιάννης Αναστασάκης

Χρυσόθεμις: Γρηγορία Μεθενίτη

Πυλάδης: Περικλής Σιούντας

Χορός (αλφαβητικά): Ελένη Βλάχου, Ελένη Σίστη, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Ιωάννα Λέκκα, Μάρω Σταυρινού, Άννα Συμεωνίδου, Χαρά Τζόκα

*Φωτογραφίες Πάτροκλος Σκαφίδας

Την ίδια ημέρα και ώρα 19.00 – 20.00 θα πραγματοποιηθεί στρογγυλή τράπεζα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών αίθουσα Ι.10 σε συντονισμό του Επίκουρου Καθηγητή Αντώνη Βολανάκη. Οι σύντομες εισηγήσεις από τις/τους: Αναπληρωτή Καθηγητή Άγι Μαρίνη (η δραματουργία της Ηλέκτρας του Σοφοκλή), Καθηγήτρια Ευφημία Καρακάντζα (ο γυναικείος θρήνος ως δημόσια διαμαρτυρία και πολτική πράξη) και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Αρβανίτη (σημαντικές παραστασιακές εκδοχές της Ηλέκτρας) θα ανοίξουν την συζήτηση με το κοινό.

To Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/