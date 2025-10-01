Μεσολόγγι: 13χρονος συνελήφθη με μαχαίρι σε σχολείο

Στη σύλληψη ενός 13χρονου μαθητή που πήγε σε σχολικό συγκρότημα κρατώντας μαχαίρι προχώρησαν χθες οι αστυνομικοί στο Μεσολόγγι, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας 13χρονος, διότι μετέβη σε σχολικό συγκρότημα κρατώντας ένα μαχαίρι.

Άμεσα μετέβησαν στον τόπο του περιστατικού οι αστυνομικοί οι οποίοι συνέλαβαν τον ανήλικο, ενώ εντόπισαν και κατέσχεσαν το μαχαίρι, το οποίο ο 13χρονος είχε απορρίψει στο έδαφος πριν την άφιξη των αστυνομικών.

Παράλληλα συνελήφθησαν οι γονείς του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.