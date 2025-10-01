Γιατί ηχούν συνέχεια σήμερα οι σειρήνες του πολέμου στην Πάτρα

Οι σειρήνες συναγερμού ηχούν εδώ και ώρα και στην Πάτρα σήμερα και , όχι, δεν πρόκειται για πραγματικό σήμα κινδύνου.

Οι σειρήνες χτυπούν στο πλαίσιο της πανελλαδικής άσκησης Πολιτικής Προστασίας «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-25» (26/09 – 03/10/2025), η οποία πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τη στρατιωτική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».

Οι πολίτες να μην ανησυχήσουν, καθώς πρόκειται «αποκλειστικά για δοκιμαστική ενεργοποίηση» για την οποία μάλιστα έχουν προηγηθεί ανακοινώσεις.

Η δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού σε όλη την επικράτεια, θα έχει το εξής χρονοδιάγραμμα ήχησης σειρήνων και καμπανών:

11:00 – Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης (διακοπτόμενος ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της επικράτειας.

11:05 – Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της επικράτειας.

11:30 – Σήμανση προειδοποίησης για Χημική, Βιολογική, Ραδιολογική, Πυρηνική (ΧΒΡΠ) απειλή (διακοπτόμενος ήχος για 120 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της επικράτειας.

11:35 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα συνεχούς ήχου) στο σύνολο της επικράτειας.

12:20 – Συναγερμός ΧΒΡΠ απειλής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (120 δευτερόλεπτα).

12:25 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).

12:40 – Συναγερμός ΧΒΡΠ προσβολής στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (120 δευτερόλεπτα).

12:45 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).

Παράλληλα, οι καμπάνες των εκκλησιών θα ηχήσουν με σύντομους και έντονους κωδωνισμούς.

Τέλος, η ενεργοποίηση των σειρήνων έχει στόχο: Τον έλεγχο της επιχειρησιακής ετοιμότητας του συστήματος πολιτικής άμυνας, την εκπαίδευση των αρμόδιων φορέων και την εξοικείωση των πολιτών με τα ηχητικά σήματα.





