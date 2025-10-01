Τι ώρα θα χτυπήσουν σειρήνες σήμερα σε όλη τη χώρα

Σειρήνες συναγερμού αναμένεται να ενεργοποιηθούν σε όλη την επικράτεια. Τι ώρα θα ηχήσουν και ποιος ο λόγος.
Οι σειρήνες συναγερμού και οι καμπάνες των εκκλησιών θα ηχήσουν την Τετάρτη (1/9) στο πλαίσιο της πανελλαδικής άσκησης Πολιτικής Προστασίας «ΑΝΤΙΟΧΟΣ-25» (26/09 – 03/10/2025), η οποία πραγματοποιείται σε συνδυασμό με τη στρατιωτική άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25».
Οι πολίτες να μην ανησυχήσουν, καθώς πρόκειται «αποκλειστικά για δοκιμαστική ενεργοποίηση».
Η δοκιμαστική ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης Άμαχου Πληθυσμού σε όλη την επικράτεια, θα έχει το εξής χρονοδιάγραμμα ήχησης σειρήνων και καμπανών:
11:00 – Σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης (διακοπτόμενος ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της επικράτειας.
11:05 – Σήμανση λήξης συναγερμού (συνεχής ήχος για 60 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της επικράτειας.
11:30 – Σήμανση προειδοποίησης για Χημική, Βιολογική, Ραδιολογική, Πυρηνική (ΧΒΡΠ) απειλή (διακοπτόμενος ήχος για 120 δευτερόλεπτα) στο σύνολο της επικράτειας.
11:35 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα συνεχούς ήχου) στο σύνολο της επικράτειας.
12:20 – Συναγερμός ΧΒΡΠ απειλής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (120 δευτερόλεπτα).
12:25 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).
12:40 – Συναγερμός ΧΒΡΠ προσβολής στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης (120 δευτερόλεπτα).
12:45 – Λήξη συναγερμού (60 δευτερόλεπτα).
Παράλληλα, οι καμπάνες των εκκλησιών θα ηχήσουν με σύντομους και έντονους κωδωνισμούς.
Τέλος, η ενεργοποίηση των σειρήνων έχει στόχο: Τον έλεγχο της επιχειρησιακής ετοιμότητας του συστήματος πολιτικής άμυνας, την εκπαίδευση των αρμόδιων φορέων και την εξοικείωση των πολιτών με τα ηχητικά σήματα.
