Welcome to UP 2025: Το κέφι στο Πανεπιστήμιο Πατρών χτυπάει… κόκκινο! ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Κέφι και δημιουργικότητα χαρακτηρίζει και τη σημερινή, προτελευταία μέρα του Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ.

Η μέρα είναι γεμάτη δράση, μουσική, δημιουργία και περιπέτεια για φοιτητές και επισκέπτες στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας αλλά και στο Αγρίνιο.



Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με αθλητικά παιχνίδια και γυμναστική στο Πάρκο της Ειρήνης, ενώ όσοι αγαπούν την περιπέτεια μπορούν να συμμετάσχουν στο Magic Bus Patras Tour. Σημαντική στιγμή για τους λάτρεις της επιστήμης είναι η ηλιακή παρατήρηση από την ομάδα Ωρίων, ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν οι ξεναγήσεις στο οινοποιείο της Achaia Clauss, στο Ίδρυμα Ελληνική Διασπορά και στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η δημιουργικότητα κυριαρχεί στο καρναβαλικό εργαστήριο, όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να μπάστακες και άλλα μικρά έργα τέχνης, συνοδευόμενα από μουσική και χορό. Παράλληλα, ο UP FM θα μεταδίδει ζωντανά μουσική και εκπομπές, δημιουργώντας ατμόσφαιρα.

