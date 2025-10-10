Welcome to UP 2025: Το κέφι στο Πανεπιστήμιο Πατρών χτυπάει… κόκκινο! ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Η μέρα κλείνει με συναυλία της Χορωδίας του Πανεπιστημίου Πατρών, συναυλία από τις μοναδικές Σκιαδαρέσες και ένα δυναμικό party ηλεκτρονικής μουσικής με τους TechDreamers, που θα ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη!
Κέφι και δημιουργικότητα χαρακτηρίζει και τη σημερινή, προτελευταία μέρα του Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ.
Η μέρα είναι γεμάτη δράση, μουσική, δημιουργία και περιπέτεια για φοιτητές και επισκέπτες στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας αλλά και στο Αγρίνιο.
Οι δραστηριότητες ξεκίνησαν νωρίς το πρωί με αθλητικά παιχνίδια και γυμναστική στο Πάρκο της Ειρήνης, ενώ όσοι αγαπούν την περιπέτεια μπορούν να συμμετάσχουν στο Magic Bus Patras Tour. Σημαντική στιγμή για τους λάτρεις της επιστήμης είναι η ηλιακή παρατήρηση από την ομάδα Ωρίων, ενώ ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν οι ξεναγήσεις στο οινοποιείο της Achaia Clauss, στο Ίδρυμα Ελληνική Διασπορά και στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η δημιουργικότητα κυριαρχεί στο καρναβαλικό εργαστήριο, όπου μικροί και μεγάλοι μπορούν να μπάστακες και άλλα μικρά έργα τέχνης, συνοδευόμενα από μουσική και χορό. Παράλληλα, ο UP FM θα μεταδίδει ζωντανά μουσική και εκπομπές, δημιουργώντας ατμόσφαιρα.
Το απόγευμα κορυφώνεται με δραστηριότητες που συνδυάζουν γυμναστική και ψυχαγωγία, όπως το pop up training session από το ICON Fitness, και πολιτισμό με τη χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους. Η μέρα κλείνει με συναυλία της Χορωδίας του Πανεπιστημίου Πατρών, συναυλία από τις μοναδικές Σκιαδαρέσες και ένα δυναμικό party ηλεκτρονικής μουσικής με τους TechDreamers, που θα ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη!
Στο Αγρίνιο, η μέρα ξεκινά με την υποδοχή και ενημέρωση φοιτητών από την Ακτίνα Εθελοντισμού και κορυφώνεται το βράδυ με συναυλία του συγκροτήματος ΝΕΜΙΑ στην Πλατεία Δημοκρατίας, δίνοντας ρυθμό και ζωντάνια στην πόλη.
Η προτελευταία μέρα του Welcome to UP 2025 αποδεικνύει ότι η ενέργεια, η δημιουργικότητα και η διασκέδαση δεν έχουν όρια. Το Πανεπιστήμιο Πατρών μας περιμένει να ζήσουμε μαζί του μια μέρα γεμάτη χρώμα, μουσική και κέφι!
