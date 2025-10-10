Πάτρα: Τέλος στην πολύμηνη ταλαιπωρία- Διπλώματα οδήγησης… σε μία ημέρα!- Τι αλλάζει στις εξετάσεις

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στη διαδικασία έκδοσης αδειών οδήγησης στην Πάτρα, βάζοντας τέλος στην πολύμηνη ταλαιπωρία που αντιμετώπιζαν χιλιάδες πολίτες.

Όπως τονίζει, στο thebest.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής Ν. Αχαΐας Γιώργος Παναγιωτόπουλος, «η υπηρεσία, αυτή τη στιγμή, δουλεύει άψογα. Δεν υπάρχει καμία αναβολή. Δηλαδή δίνεις για δίπλωμα σήμερα και αύριο έχεις το προσωρινό στο κινητό». Επίσης, υπογραμμίζει ότι η βελτίωση αυτή είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και σημαντικής προσπάθειας: «Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την εξέλιξη. Επίσης, η Περιφέρεια φρόντισε και ήρθαν και νέοι εξεταστές».

Η ομαλοποίηση της διαδικασίας θεωρείται ένα μεγάλο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών που αφορούν την οδική εκπαίδευση και την έκδοση διπλωμάτων, προσφέροντας πλέον στους πολίτες άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση.

Οι αλλαγές στις θεωρητικές εξετάσεις

Ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις των Σχολών Οδηγών της Πάτρας για τις αλλαγές που δρομολογούνται στις θεωρητικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδήγησης, καθώς έως τα τέλη του 2025 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο Μηχανογραφικό Σύστημα Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών.

Όπως δηλώνει ο κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος, «προς το παρόν δεν θα βγει νέο βιβλίο για τα σήματα ή νέες ερωτήσεις, αλλά θα υπάρξουν κάποιες ερωτήσεις επικαιροποιημένες με τις σωστές αλλαγές. Για παράδειγμα, ότι σε κατοικημένες περιοχές το όριο ταχύτητας είναι 30 χλμ/ώρα ή ότι σε αυτοκινητόδρομο γίνεται 130 χλμ/ώρα, τα νέα όρια για το αλκοόλ κ.ο.κ.».

Παράλληλα, επισημαίνει πως το νέο σύστημα θα επιτρέπει αυτόματη σύνδεση της ηλεκτρονικής καρτέλας του κάθε υποψηφίου, ώστε να φαίνεται άμεσα αν έχει επιτύχει στις θεωρητικές εξετάσεις. «Η κίνηση αυτή θα βοηθήσει πολύ και μας αναβαθμίζει ένα βήμα παραπάνω, με στόχο να γίνουν όλα πλέον ψηφιακά και να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με χαρτιά και βιβλία», υπογραμμίζει ο κ. Παναγιωτόπουλος.

Το νέο σύστημα αναμένεται να εκσυγχρονίσει σημαντικά τη διαδικασία των θεωρητικών εξετάσεων, συμβάλλοντας στη διαφάνεια, την ταχύτητα και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών στην εκπαίδευση και εξέταση των υποψηφίων οδηγών.