Μαρίσσα Λεμού: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο

Μεγάλη συγκίνηση στην κηδεία της Μαρίσσας Λεμού σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι γονείς της, Διαμαντής και Μπέσσυ Λεμού, συντετριμμένοι, μαζί με συγγενικά πρόσωπα, αποχαιρετούν την αγαπημένη τους Μαρίσσα, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή εξαιτίας σηψαιμίας που προκλήθηκε μετά από τσίμπημα εντόμου.

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου.