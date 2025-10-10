Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μαρίσσα Λεμού: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης/protothema.gr

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης/protothema.gr

Από το Α΄ Νεκροταφείο η κηδεία της

Μεγάλη συγκίνηση στην κηδεία της Μαρίσσας Λεμού σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Οι γονείς της, Διαμαντής και Μπέσσυ Λεμού, συντετριμμένοι, μαζί με συγγενικά πρόσωπα, αποχαιρετούν την αγαπημένη τους Μαρίσσα, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή εξαιτίας σηψαιμίας που προκλήθηκε μετά από τσίμπημα εντόμου.

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας βρέθηκε νεκρή από την οικονόμο της στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου.

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης/protothema.gr

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης/protothema.gr

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης/protothema.gr

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης/protothema.gr

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης/protothema.gr

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης/protothema.gr

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης/protothema.gr

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης/protothema.gr

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Τέλος στην πολύμηνη ταλαιπωρία- Διπλώματα οδήγησης… σε μία ημέρα!- Τι αλλάζει στις εξετάσεις

Πάτρα: Πράσινο φως για το «Απόλλων»- «Οδεύουμε προς την προκήρυξη του διαγωνισμού»

Πάτρα: Νέο βίντεο από τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κηδεία Μαρίσσα Λαιμού

Ειδήσεις