Welcome to UP 2025: Επιτυχημένα εγκαίνια της έκθεσης "Η Πάτρα του Καραγκιόζη" στη Βίλα Κόλλα

Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου 2025 τα εγκαίνια της έκθεσης θεάτρου σκιών «Η Πάτρα του Καραγκιόζη» στην αίθουσα Βίλα Κόλλα (εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Κουκούλι, πρώην ΤΕΙ) που διοργάνωσαν η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου “Welcome to UP 2025”.

Το κοινό ταξίδεψε σε αλλοτινές εποχές, τότε που ο Καραγκιόζης, με το χιούμορ, την απλότητα και τη σοφία του «πρωταγωνιστούσε», τότε που το φως και οι σκιές έλεγαν τις πιο αληθινές ιστορίες.

Ήταν μια έκθεση όπου ζωντάνεψε η σχέση του Θεάτρου Σκιών με την Πάτρα και τη λαϊκή της παράδοση, υπογραμμίστηκε η πατρινή καταγωγή του Καραγκιόζη, της εμβληματικής φιγούρας της ελληνικής σάτιρας και παράλληλα αναδείχτηκε η συμβολή της πόλης στην εξέλιξη της λαϊκής θεατρικής τέχνης. Τα εγκαίνια πλαισιώθηκαν από παράσταση θεάτρου σκιών στον υπαίθριο χώρο της Βίλα Κόλλα όπου ο Κώστας Μακρής και το Μαύρο Θέατρο της Πάτρας αναβίωσαν με τον αυθεντικό τρόπο και υπό το φως των κεριών -όπως και τότε- την ιστορική παράσταση «Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο κατηραμένος όφις» που είχε κάνει ο Μίμαρος το 1890, την πρώτη παράσταση εξελληνισμένου Καραγκιόζη στα Υψηλά Αλώνια. Μια παράσταση που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους.

Στα εγκαίνια της έκθεσης χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Αλμπάνη επισημαίνοντας τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας που εγκαινιάστηκε πέρυσι και φέτος δίνει νέους καρπούς στο φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Πάτρα και Καραγκιόζης βρίσκονται σε άρρηκτη σύνδεση αφού η πόλη μας διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στα πρώτα βήματα του ελληνικού θεάτρου σκιών στη χώρα μας. Ήταν τότε, στο τέλος του 19ου αιώνα, περίοδο που και το Πατρινό Καρναβάλι άνοιγε τα φτερά του με τις πρώτες μικρές παρελάσεις και τους παιδικούς αποκριάτικους χορούς.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις επιμελητές της έκθεσης. Την κα Μαρία Αργυροπούλου εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πατρών για την καθοριστική συμβολή της και τους Δημήτρη Παπανικολάου και Γιάννα Παναγοπούλου που με την άριστη γνώση τους στους θησαυρούς της Δημοτικής Πινακοθήκης, συνέβαλαν τα μέγιστα για τη στελέχωση της έκθεσης. Επίσης τον Κώστα Μακρή και το Μαύρο Θέατρο της Πάτρας που συνεχίζουν με εξαιρετικό πάθος, ζήλο, μεράκι τη σπουδαία αυτή λαϊκή παράδοση και τέχνη και βεβαίως τον Άρη Μηλιώνη. Και βέβαια θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τον Πρύτανη Χρήστο Μπούρα και την Αντιπρύτανη Ελένη Αλμπάνη».