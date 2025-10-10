454η Επέτειος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου: Κορυφώνονται οι Εορτασμοί

Απόψε Παρασκευή 10-10 στις 20.30 θα δοθεί διάλεξη με θέμα "Κύπρος και Ναυμαχία της Ναυπάκτου" από την ιστορικό, ερευνήτρια και ποιήτρια Νάσα Παταπίου
Κορυφώνονται οι εορτασμοί για την 454η Επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου αυτό το σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου 2025.
«…Ήταν η πιο μεγαλόπρεπη στιγμή που γνώρισαν οι περασμένοι ή τούτοι οι σημερινοί καιροί, ή που θα δούνε οι μελλούμενοι…»
Miguel de Cervantes Saavedra.
Ο Δήμος Ναυπακτίας, όπως και κάθε χρόνο, τιμά μεγαλοπρεπώς την Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7.10.1571), το ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την Ευρώπη και τον κόσμο και οι Εορτασμοί της 454ης Επετείου κορυφώνονται το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025.
Για την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιελάμβανε το πρωί στις 10 έως τις 12 το μεσημέρι, ένα δρώμενο για παιδιά ηλικίας από 9 έως 12 ετών, με τίτλο «O Miguel de Cervantes Saavedra διηγείται…» που πραγματοποιήθηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές», στον Αύλειο χώρο του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη.
Απόψε Παρασκευή στις 19:30 θα λάβει χώρα Παρέλαση - Αναγγελία Ναυμαχίας από τον Σύλλογο Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές.
Λήξη Παρέλασης: Αύλειος χώρος Ιδρύματος Μπότσαρη.
Στις 20:30 έχει προγραμματιστεί Διάλεξη της ιστορικού - ερευνήτριας και ποιήτριας δρ. Νάσας Παταπίου με τίτλο «Κύπρος και Ναυμαχία της Ναυπάκτου» στο Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη.
Οι φετινές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδος και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.
*Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με την εκδήλωση απόψε Παρασκευή 10-10 στις 20.30 στο Ίδρυμα Μπότσαρη όπου θα δοθεί διάλεξη με θέμα «Κύπρος και Ναυμαχία της Ναυπάκτου» από την ιστορικό και ποιήτρια Δρ. Νάσα Παταπίου, αναμένεται να είναι μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομιλία.
Η Δρ. Νάσα Παταπίου έχει σπουδάσει Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία, Ιστορία και Αρχαιολογία, Θέατρο και είναι διδάκτωρ Ιστορίας. Είναι ποιήτρια και ιστορικός-ερευνήτρια με πεδίο έρευνας τη Φραγκοκρατία και ιδιαίτερα τους χρόνους της Βενετικής κυριαρχίας στην Κύπρο. Εργάστηκε στη Μέση Εκπαίδευση στην Ελλάδα, στο Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου και υπηρέτησε για πέντε χρόνια ως Μορφωτική Ακόλουθος και Διευθύντρια στο Σπίτι της Κύπρου, στην Κυπριακή Πρεσβεία στην Αθήνα. Το 2021 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ως εμπειρογνώμονας για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου. Η ίδια είναι, μεταξύ άλλων, μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων στην Ελλάδα, μέλος της Χριστιανικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Ελλάδα, του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου, μέλος της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, του Συνδέσμου Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου ΣΤΑΣΙΝΟΣ κ.ά.
Ως ποιήτρια είναι βραβευμένη με δύο κρατικά βραβεία ποίησης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ως ιστορικός έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών για το έργο της, Το Προξενείο της Επτανήσου Πολιτείας στην Κύπρο 1800-1807, το οποίο αναφέρεται στην πρώτη προξενική επαφή μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, στην αυγή του 20ου αιώνα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr