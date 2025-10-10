454η Επέτειος της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου: Κορυφώνονται οι Εορτασμοί

Κορυφώνονται οι εορτασμοί για την 454η Επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου αυτό το σαββατοκύριακο 11 και 12 Οκτωβρίου 2025.

«…Ήταν η πιο μεγαλόπρεπη στιγμή που γνώρισαν οι περασμένοι ή τούτοι οι σημερινοί καιροί, ή που θα δούνε οι μελλούμενοι…»

Miguel de Cervantes Saavedra.

Ο Δήμος Ναυπακτίας, όπως και κάθε χρόνο, τιμά μεγαλοπρεπώς την Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7.10.1571), το ιστορικό γεγονός που σημάδεψε την Ευρώπη και τον κόσμο και οι Εορτασμοί της 454ης Επετείου κορυφώνονται το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025.

Για την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιελάμβανε το πρωί στις 10 έως τις 12 το μεσημέρι, ένα δρώμενο για παιδιά ηλικίας από 9 έως 12 ετών, με τίτλο «O Miguel de Cervantes Saavedra διηγείται…» που πραγματοποιήθηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές», στον Αύλειο χώρο του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη.

Απόψε Παρασκευή στις 19:30 θα λάβει χώρα Παρέλαση - Αναγγελία Ναυμαχίας από τον Σύλλογο Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές.

Λήξη Παρέλασης: Αύλειος χώρος Ιδρύματος Μπότσαρη.

Στις 20:30 έχει προγραμματιστεί Διάλεξη της ιστορικού - ερευνήτριας και ποιήτριας δρ. Νάσας Παταπίου με τίτλο «Κύπρος και Ναυμαχία της Ναυπάκτου» στο Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη.

Οι φετινές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδος και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος.