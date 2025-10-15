Πάτρα: Στο θέατρο act η παράσταση «Family Secrets» του Enrico Luttmann

Το έργο "Family Secrets", μία Ιταλική μαύρη κωμωδία του Enrico Luttman σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Λιακόπουλου, με τη Μαίη Σεβαστοπούλου και τον Γιώργη Κοντοπόδη, πρόκειται να παρουσιαστεί στο Θέατρο act στο πάνω μέρος στις σκάλες Γεροκωστοπούλου, στην Πάτρα, τη Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025.

Πρόκειται για ένα έργο που παρουσιάζεται για 1η φορά στην Ελλάδα και έχει ήδη παιχθεί στην Ιταλία, στην Αμερική, στην Βουδαπέστη στην Ουγγαρία, καθώς και στην Αφρική.

Δεύτερη (2η) χρονιά επιτυχίας για την Ιταλική μαύρη κωμωδία «Family Secrets» του Enrico Luttmann, η οποία αφού ταξίδεψε σε Ιταλία, Αμερική και αλλού, και για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στην Ελλάδα την περασμένη θεατρική σεζόν, συνεχίζει στο θέατρο Αλκμήνη, στην Αθήνα φέτος, από 17 Οκτωβρίου.

Τη Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Οκτωβρίου στο 21.15, στο θέατρο ACT, θα απολαύσει το Πατρινό κοινό την συγκεκριμένη θεατρική παράσταση “Family Secrets” που έχει σκηνοθετήσει ο Αλέξανδρος Λιακόπουλος, η οποία μέσα από κλαυσίγελο, χιουμοριστικές ατάκες κι ένα ταξίδι μπρος και πίσω στο χρόνο, πραγματεύεται επίκαιρα θέματα της εποχής μας, με κυρίαρχο την αιώνια και ατελεύτητη αγάπη μητέρας και γιου, ζητήματα όπως το δικαίωμα της επιλογής, της μη θνητότητας, της ομοφυλοφιλίας καθώς και ριζικά θέματα όπως η αποδοχή απ’ τους γονείς εν έτη 2025, η ταυτότητα και η καταπίεση από νόρμες που μας έχουν ‘’ φορέσει ‘’ και αρνούμαστε να απαλλαγούμε.

Λίγα λόγια για το έργο

Γκράτσια και Αδάμ ...

Μια συνταξιούχος δασκάλα, η Γκράτσια, που έχει απομονωθεί στο σπίτι της και ζει πλέον μέσα από τις σαπουνόπερες, που έχουν μετατραπεί στη καθημερινή πραγματικότητά της. Αγαπημένη της ‘’ πραγματικότητα‘’ η σειρά ΤΟΛΜΗ ΚΑΙ ΓΟΗΤΕΙΑ, την οποία παρακολουθεί ανελλιπώς, ζώντας μέσα από τις σκηνές τις στιγμές και συναισθήματα που η ίδια δεν βίωσε ποτέ.

Ο Αδάμ, γιός της, σεναριογράφος σε σαπουνόπερες και επίδοξος θεατρικός συγγραφέας, επιστρέφει στο πατρικό του, μετά από απουσία πολλών ετών, για να περάσει λίγο χρόνο με τη μητέρα του, ύστερα από μία αποτυχημένη προσπάθεια να κάνει το επόμενο επαγγελματικό βήμα στη ζωή του.

Η συνύπαρξή τους θα φέρει στο φως οικογενειακά μυστικά, κρυμμένα μέχρι τώρα στο παλιό μπαούλο... με αποκορύφωμα το μεγάλο μυστικό της Γκράτσια, που θα αλλάξει, για πάντα, τη σχέση τους.

Το “Family Secrets” είναι ένα τρυφερό έργο, που περνάει απ’ το γέλιο στο δάκρυ – ακριβώς όπως συμβαίνει και στη ζωή.

Άλλωστε, ''όλοι το παθαίνουμε...μεγαλώνουμε νιώθοντας πως οι γονείς μας είναι αθάνατοι και σχεδόν ποτέ δεν τους ρωτάμε για τη ζωή τους πριν από εμάς. Για τις οικογένειές τους, τις παρέες τους, τα ενδιαφέροντά τους ως παιδιά... λες και γεννήθηκαν ενήλικες. Λες και γεννήθηκαν ‘’ μαμά ‘’ και ΄΄μπαμπάς ‘’. Σαν να μην είχαν πρότερο βίο. Αισθανόμαστε πως θα υπάρχουν για εμάς εις τους αιώνας των αιώνων... Σαν τον Άρη. Σαν την Αφροδίτη. Σαν τη γη...σαν τον ήλιο, για να φωτίζουν τις ζωές μας...’’

(απόσπασμα από το κείμενο)

Σημείωμα συγγραφέα

«Μου αρέσει να γράφω απλές ιστορίες, για ανθρώπους που η ζωή ξαφνικά τους τραβάει το χαλί κάτω απ’ τα πόδια τους, τους βγάζει από τις νόρμες τους και σπάει τον μικρόκοσμο τον οποίο οι ίδιοι έχουν χτίσει μέρα με τη μέρα, και τελικά δεν είναι αυτό που ονειρεύονταν, αλλά μια φυλακή, στην οποία έχουν οικειοθελώς δημιουργήσει και εγκλωβιστεί σε αυτή και από την οποία αρνούνται να βγουν.

Η Γκράτσια και ο Αδάμ, οι δύο πρωταγωνιστές της ιστορίας μας, προσπαθούν να αντισταθούν με κάθε δύναμη που έχουν στο τσουνάμι γεγονότων που κατακλύζουν τη ζωή τους. Αμπαρώνουν πόρτες, σφραγίζουν τα παράθυρα, αλλά και πάλι δεν αρκεί. Το καράβι μπάζει πια νερά και σιγά, σιγά βουλιάζει και τους παρασύρει στο βυθό.

Σε τέτοιες περιστάσεις, έχουμε δύο μονοπάτια. Είτε παρατηρούμε παθητικά, περιμένοντας πότε θα βουλιάξουμε, είτε αντιστεκόμαστε και παλεύουμε. Σημασία δεν έχει τι από τα δύο θα επιλέξουμε, αλλά ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε το καθετί. Το σθένος που θα υποδείξουμε. Και φυσικά είναι αυτές οι στιγμές που ανακαλύπτουμε το μεγαλύτερό μας όπλο απέναντι στις δυσκολίες, την αληθινή και άνευ όρων αγάπη.» Enrico Luttmann

Η ταυτότητα της παράστασης

ΘΕΑΤΡΟ ACT

Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα.

Τηλέφωνο 2610272037, 6936122263, 6931158784.

"Family Secrets" του Enrico Luttmann

Μαύρη κωμωδία

Διάρκεια παράστασης : 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Ημέρες και ώρες παραστάσεων : Δευτέρα 27, Τρίτη 28 Οκτωβρίου στις 21:15.

Τιμές εισιτηρίων : 16 ευρώ, 13 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων, Α.Μ.Ε.Α.), 14 ευρώ (β' διάζωμα).

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Μαίη Σεβαστοπούλου, Γιώργης Κοντοπόδης.