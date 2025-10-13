Πάτρα: Βραδιές με Καραγκιόζη, για Ενήλικες στο Θέατρο Act

Από την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 στις 21.30 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων
Ο Καραγκιόζης αλλάζει πρόσωπο και μάς προσκαλεί σε σκοτεινές, κωμικές, αλλά και δραματικές παραστάσεις, στο Θέατρο Act, στο πάνω μέρος στις σκάλες Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα. Από αυτή την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ζήσει τις «Βραδιές με Καραγκιόζη» — μια σειρά 3 διαφορετικών παραστάσεων θεάτρου σκιών αποκλειστικά για ενήλικες, με ζωντανή μουσική και τριπλό θεματικό ρεπερτόριο: κωμωδία, τρόμος και δράμα.
Τις παραστάσεις θα δώσει το Θέατρο Σκιών του Μπάμπη Μακρή που είναι γιος του καταξιωμένου Πατρινού καραγκιοζοπαίκτη Κώστα Μακρή.
Ο Καραγκιόζης του σήμερα δεν χαρίζεται σε κανέναν: άλλοτε σαρκαστικός, άλλοτε τρομακτικός και άλλοτε συγκινητικός, παίρνει σάρκα και οστά μέσα από ιστορίες που ακροβατούν ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο, το κωμικό και το τραγικό.
Με ζωντανή μουσική επί σκηνής και ρεπερτόριο που σπάει τα στερεότυπα του θεάτρου σκιών, οι παραστάσεις υπόσχονται μια εμπειρία μοναδική — και σίγουρα όχι παιδική.
Πληροφορίες Παραστάσεων
Πρεμιέρα: Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Ώρα: 21:30.
Τοποθεσία: Θέατρο Act, Πάτρα.
Κατάλληλο μόνο για ενήλικες (18+).
Εισιτήριο: 10€ γενική είσοδος.
Τι να περιμένει το κοινό:
Κωμωδίες γεμάτες πολιτική σάτιρα και καυστικό σχολιασμό,
Ιστορίες τρόμου με τον Καραγκιόζη να μπλέκει με το μεταφυσικό, τον θάνατο και τους φόβους της σύγχρονης ζωής.
Η ζωντανή μουσική συνοδεύει κάθε παράσταση, αναδεικνύοντας τον ρυθμό και την ατμόσφαιρα κάθε είδους
Πληροφορίες & Κρατήσεις: 6942 798587.
Ο Καραγκιόζης μεγαλώνει... και σκοτεινιάζει.
Κωμωδία, τρόμος, δράμα — τρεις λόγοι να ξαναδείς το θέατρο σκιών αλλιώς, αναφέρει τέλος το σχετικό δελτίο Τύπου.
