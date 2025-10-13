Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί βάφει μόνο το ένα νύχι

Ο απόηχος της ζωής του έχει γίνει πολλές φορές πρωτοσέλιδο… Tο τελευταίο διάστημα δεν έχει περάσει και λίγα στην προσωπική του ζωή.

Ο λόγος για τον Γιώργο Μαζωνάκη που τον έχουμε δει όχι μόνο στο Voice, αλλά και σε πολλές εμφανίσεις του, – τελευταία φορά με τον Φοίβο Δεληβοριά– να έχει κάνει μανικιούρ σε ένα – δύο νύχια, ποτέ κόκκινο και ποτέ μπλε και αρχικά δεν παραξενευτήκαμε καθόλου.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr