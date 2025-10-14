Πάτρα: Η παράσταση ''Το Ημερολόγιο ενός τρελού'' στο Λιθογραφείο

Η Ομάδα Εκτός των Τειχών παρουσιάζει το μοναδικής ψυχολογικής ακριβείας έργο του Νικολάι Γκόγκολ "Το ημερολόγιο ενός τρελλού" στο θέατρο Λιθογραφείον στην Μαιζώνος 172β στην Πάτρα στις 7 και 8/11/2025 στις 21.00.

Το "Ημερολόγιο", γραμμένο το 1835, αποτελεί ένα σχεδόν αυτοβιογραφικό κείμενο του ίδιου του συγγραφέα και ταυτόχρονα μια προσωπική απόπειρα κατανόησης της ψυχικής ασθένειας. Ο ίδιος ο Γκόγκολ είχε περιπέτειες με την ψυχική του υγεία.

Το έργο:

Ένας τρελλός, ένας ιδιαίτερος, ένας απορριπτέος, ένας απόβλητος υπαλληλάκος, ένας καλλιτέχνης της ζωής ‘’παίζει’’ στο δωμάτιό του σαν παιδάκι. Έχει την κούνια του, κάνει κολάζ, χορεύει, τραγουδάει, παίζει ρόλους, γράφει ημερολόγιο, κρατάει σε ένα μπαούλο τα πιο ακριβά αντικείμενα και τις αναμνήσεις του, μετατρέπει τα αντικείμενα σε ό,τι εκείνος φαντάζεται, ξύνει τα μολύβια του αφεντικού του…Μόνο που όταν βγαίνει έξω στην κοινωνία, αυτά τα ‘’παιχνίδια’’ ακυρώνονται σαν επικίνδυνα για την κοινωνία και η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Αυτή του την τόσο κατακόρυφη καταβύθιση στα ενδότερα της ψυχής του, την μοναξιά και τις τάσεις μεγαλομανίας του, θα την πληρώσει με ‘’συμμόρφωση’’. Ένας ενήλικας δεν παίζει, δεν σαρκάζει, δεν γράφει ημερολόγια, δουλεύει σε ωράρια, είναι με ‘’Μπαταρία, να εκτελεί εργασία’’.

Στα τραγούδια και τους στίχους του Νικόλα Άσιμου ανακάλυψα έναν βίο παράλληλο με τον ήρωα του έργου του Γκόγκολ, ένα alter ego του ίδιου του Νικόλα Άσιμου. Τα ακούσματά μας από την εφηβεία και η αγάπη μας για τον Άσιμο προκάλεσε αυτή τη σύνδεση και μας έκανε πιο απτό τον ήρωα του Ρώσου κλασσικού.

Μας ενέπνευσε να ‘’ξεκλειδώσουμε’’ την ψυχή και το πνεύμα του. Αυτή η παράσταση είναι μια ελπίδα ότι θα υπάρξει ένας διαλογισμός για την ψυχική ασθένεια, την διαφορετικότητα, την μοναξιά, την φυγή και την βαθιά προσωπική επανάσταση.

Σκηνοθεσία-Ερμηνεία: Χρήστος Συρμακέζης

Σκηνικό-κοστούμια: Χρήστος Συρμακέζης-Ιφιγένεια Παπαματθαιάκη

Φροντιστήριο-Αφίσα: Ιφιγένεια Παπαματθαιάκη

Φωτισμός: Madyano Normano

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καβουτσιώτης.