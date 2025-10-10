Πάτρα: Από 16 έως 21/10 στο Λιθογραφείον το παιδικό Φεστιβάλ "Πεντόβολα"

Η Μαρίζα έχει ένα όνειρο! Ένα όνειρο τρελό. Να χτίσει στο νησί της, το νησί της Χελώνας, μια βιβλιοθήκη. Μια βιβλιοθήκη τεράστια που να χωρά όλου του κόσμου τα βιβλία. Πως όμως θα φτάσει να το πραγματοποιήσει αφού είναι φτωχή; Σε τι μπορεί να τη βοηθήσουν οι Μπαμ και Μπουμ οι καβγατζήδες, ο πειρατής Μαύρος Τζακ, κι ένας ατίθασος ναύτης; Μια περιπέτεια γεμάτη ανατροπές, γέλιο και τραγούδι μας δείχνει πως τα όνειρα πραγματοποιούνται με επιμονή, αγώνα και εμπιστοσύνη στο διπλανό μας. Οι ξεκαρδιστικές περιπέτειες και γκάφες των ηρώων μας, υπόσχονται στους μικρούς και μεγάλους θεατές στιγμές αξέχαστα διασκεδαστικές αλλά και λόγους για να σκεφτούμε τη δική μας στάση απέναντι στις δυσκολίες που συναντάμε γύρω μας.

Η ομάδα «Κοκού - Μουκλό» με την παράσταση «Ιστορίες της Βελανιδιάς»

Η ομάδα Κοκού - Μουκλό παρουσιάζει την παράσταση «Ιστορίες της Βελανιδιάς», μια καλοδουλεμένη κωμωδία που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 έως 7 ετών και συνδυάζει θέατρο, κουκλοθέατρο, ζωντανή μουσική και τραγούδι. Δύο ηθοποιοί παρασύρουν με μαεστρία τους μικρούς θεατές σε ένα θεατρικό ταξίδι γεμάτο τρυφερότητα, φαντασία και χιούμορ, σε σκηνοθετικήεπιμέλεια της Βαλεντίνας Παπαδημητράκη.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Στο δάσος, στον μικρόκοσμο της βελανιδιάς, ζουν η Μούς-Μούς και ο Σνουφ, δύο μικρά ποντικάκια. Στα κλαδιά της έχει φτιάξει τη φωλιά της η μαμά Καρακάξα, που φροντίζει με ενθουσιασμό το νεογέννητο αυγό της. Κοντά τους ζει και το μικρό λουλούδι του δάσους, που αναζητά τη θέση του στον κόσμο. Τι γυρεύει όμως ένα αστέρι στο δάσος; Τι θα συμβεί όταν το σκανταλιάρικο αυγό το σκάσει από τη φωλιά του; Και ποιος είναι ο ρόλος της μεγάλης κάλτσας που εμφανίζεται ξαφνικά;

Μια παράσταση γεμάτη αγαπημένους χαρακτήρες, ηχοχρώματα και απρόοπτα, που καλεί μικρούς και μεγάλους να ανοίξουν μάτια, αυτιά και καρδιά και να ακολουθήσουν τις χαρές και τις αγωνίες των μικρών ηρώων.

Μέσα από την αφήγηση, το χιούμορ, την κίνηση και τη ζωντανή μουσική, προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο τα μικρά παιδιά μπορούν:

Να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν βασικά συναισθήματα (χαρά, φόβο, περιέργεια, φροντίδα).

Να συνδεθούν με κοινωνικές δεξιότητες, όπως η συνεργασία και η φιλία

Να καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα μέσω της συμβολικής σκέψης.

Συντελεστές:

Εμψύχωση: Ραφαέλα Τσομπανούδη, Δημήτρης Παπαδάτος

Κιθάρα: Αθηνόδωρος Καρκαφίρης

Μουσική: Μαίρη Νικολάου

Κοστούμια: Κική Μαραβέλια

Επιμέλεια σκηνοθεσίας: Βαλεντίνα Παπαδημητράκη

Κούκλες - Σκηνογραφία: Βάσω Γιαρένη / Ομάδα Κοκού - Μουκλό

Κείμενο - Τραγούδια: Βάσω Γιαρένη

Μια παράσταση που υπόσχεται να μαγέψει τους μικρούς θεατές και να προσφέρει μια αξέχαστη θεατρική εμπειρία.

Ο θίασος «Φαντές» με δυο ιστορίες κουκλοθέατρου για τη ζωή και τον θάνατο για παιδιά 8 ετών και άνω, εφήβους και ενήλικες.

Η παράσταση αποτελείται σπονδυλωτά από 2 ιστορίες κουκλοθέατρου με κοινή θεματική: «Η Ότιλλα και το Κρανίο» της Ελεάννας Γρηγορίου

Η πρώτη ιστορία είναι μια διασκευή ενός παραδοσιακού αυστριακού παραμυθιού που μιλά για την ενηλικίωση και τη συμφιλίωση με το θάνατο. Μιλά για το πώς ένα παιδί πρέπει να αντιμετωπίζει τους φόβους του με γενναιότητα, να τα βάζει με τους κινδύνους και τις δυσκολίες και να μην αφήνει το φόβο να κυριαρχεί. Να αποδέχεται ότι και ο θάνατος όσο και τρομακτικός αν μοιάζει, είναι κομμάτι της ζωής μας και πρέπει να τον δεχόμαστε ως κομμάτι αυτής χωρίς να μπαίνει εμπόδιο στο να πάρουμε αποφάσεις και να ρισκάρουμε.

Περίληψη: “Η μικρή Ότιλλα φεύγει από το σπίτι της και χάνεται στο δάσος μέσα στη νύχτα. Έχοντας να αντιμετωπίσει μια σειρά από κινδύνους, βρίσκει ένα παλιό σπίτι μέσα στο δάσος , όπου ζει μόνο του ένα κρανίο. Βρίσκει εκεί καταφύγιο, όμως οι περιπέτειές της δεν τελειώνουν εκεί. Το κρανίο φοβάται και αυτό και την χρειάζεται. Θα τα καταφέρει άραγε η Ότιλλα να τους βοηθήσει και τους δύο;”

«Όταν η Πάπια συνάντησε τον Θάνατο» της Αναστασίας Κόρδαρη

Η δεύτερη ιστορία είναι διασκευή ενός γερμανικού παραμυθιού, που εξοικειώνει πιο άμεσα το θεατή με χιούμορ με την ιδέα ότι ο θάνατος ως ενδεχόμενο υπάρχει μέσα στη ζωή μας (αρρώστιες, ατύχημα), έρχεται ξαφνικά και πρέπει να δεχόμαστε το αναπόφευκτο τέλος, ζώντας τη ζωή μας όσο μπορούμε καλύτερα, κάνοντας το καλύτερο που μπορούμε, χωρίς ο φόβος να μας παρεμποδίζει.. Η γνώση του θανάτου και του τι γίνεται μετά ή όχι είναι ένα θέμα που απασχολεί μικρούς και μεγάλους και συνδέεται με όλες τις πτυχές της ζωής μας. Η παράσταση είναι μια καλή αφορμή για συζήτηση και με παιδιά και ενήλικες για το πως διαχειριζόμαστε το θέμα αυτό, πως το εξηγούμε και πώς τελικά προσπαθούμε ή όχι στην κοινωνία που ζούμε να προφυλαχτούμε από τα δύσκολα, από τους κινδύνους, τι απαντήσεις δίνουμε στο τι γίνεται μετά το θάνατο;

Περίληψη: «Η Πάπια ζούσε κάτω από ένα ψηλό δέντρο, δίπλα σε μια λίμνη, κοντά σε ένα ορμητικό ποτάμι.. εκείνη τη μέρα είχε ένα προαίσθημα..» Πρόκειται για μια συγκινητική και χιουμοριστική ιστορία στην οποία η Πάπια συνάπτει μια απίθανη φιλία με τον Θάνατο. Η Πάπια και ο Θάνατος παίζουν μαζί και συζητούν μεγάλα μεταφυσικά ερωτήματα. Ο Θάνατος, ντυμένος με ρόμπα και παντόφλες, είναι συμπαθητικός και ευγενικός και θα είναι ο σύντροφος της πάπιας μέχρι το τέλος.”

Η ιστορία είναι διασκευή του εικογραφημένου παιδικού βιβλίου «Death, Duck and the Tulip» του Γερμανού συγγραφέα/εικονογράφου Wolf Erlbruch.

Συντελεστές παράστασης:

Κατασκευές/εμψύχωση/αφήγηση/σενάριο/σκηνοθεσία: Ελεάννα Γρηγορίου, Αναστασία Κόρδαρη

Επιμέλεια μουσικής: Ελεάννα Γρηγορίου, Αναστασία Κόρδαρη

Πρωτότυπη μουσική: Βασίλης Καλαγκιάς

Δημιουργία αφίσας: Πένυ Γαβρίλη

Φωτογραφίες : Νικολέττα Βασιλοπούλου

Φωτισμοί: Ελεάννα Γρηγορίου, Αναστασία Κόρδαρη

Βίντεο/Trailer: Κώστα Κουγιουμτζής

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά (με διάλειμμα 10 λεπτών).

*Οι παραστάσεις δημιουργήθηκαν υπό την επιμέλεια του Στάθη Μαρκόπουλου στο ετήσιο εργαστήριο θεατρικής μαριονέτας Αγιούσαγια 2024.