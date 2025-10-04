Θέατρο Λιθογραφείο: Φεστιβάλ "Πεντόβολα" - Παραστάσεις για σχολεια

Δείτε το πρόγραμμα

Το Θέατρο Λιθογραφείον για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει από 16-21 Οκτωβρίου το παιδικό φεστιβάλ «ΠΕΝΤΟΒΟΛΑ» με παραστάσεις, κινηματογράφο, εργαστήρια.

Παραστάσεις και για σχολεία.

Τηλέφωνα κρατήσεων 2610328394 και 6947854099 Οι παραστάσεις: Κουκλοθέατρο «ΑΝΤΡΑΛΑ» με την παράσταση «Οι πειρατές και ο θησαυρός του μωβ μπαρμπουνιού»

Η υπόθεση του έργου: Η Μαρίζα έχει ένα όνειρο! Ένα όνειρο τρελό. Να χτίσει στο νησί της, το νησί της Χελώνας, μια βιβλιοθήκη. Μια βιβλιοθήκη τεράστια που να χωρά όλου του κόσμου τα βιβλία. Πως όμως θα φτάσει να το πραγματοποιήσει αφού είναι φτωχή; Σε τι μπορεί να τη βοηθήσουν οι Μπαμ και Μπουμ οι καβγατζήδες, ο πειρατής Μαύρος Τζακ, κι ένας ατίθασος ναύτης; Μια περιπέτεια γεμάτη ανατροπές, γέλιο και τραγούδι μας δείχνει πως τα όνειρα πραγματοποιούνται με επιμονή, αγώνα και εμπιστοσύνη στο διπλανό μας. Οι ξεκαρδιστικές περιπέτειες και γκάφες των ηρώων μας, υπόσχονται στους μικρούς και μεγάλους θεατές στιγμές αξέχαστα διασκεδαστικές αλλά και λόγους για να σκεφτούμε τη δική μας στάση απέναντι στις δυσκολίες που συναντάμε γύρω μας. Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Μίνα Παππά

Σκηνογραφία -Κατασκευή σκηνικών: Χρήστος Κόλλιας

Κατασκευή κουκλών: Σωκράτης Παππάς

Πρωτότυπη μουσική: Χάρις Μέγα

Ενδυματολόγος: leo- Teo

Σχεδιασμός αφίσας: Γιώτα Γρηγοριάδου

Φωτογραφίες : Στέλλα Μπασιά

Παίζουν: Σωκράτης –Λίτσα- Χριστίνα

Παραγωγή: Κουκλοθέατρο Αντράλα Διάρκεια παράστασης : 1 ώρα

Απευθύνεται σε ηλικίες από 3 ετών και άνω Η ομάδα «Κοκού - Μουκλό» με την παράσταση «Ιστορίες της Βελανιδιάς»

Η ομάδα Κοκού - Μουκλό παρουσιάζει την παράσταση «Ιστορίες της Βελανιδιάς», μια καλοδουλεμένη κωμωδία που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2 έως 7 ετών και συνδυάζει θέατρο, κουκλοθέατρο, ζωντανή μουσική και τραγούδι. Δύο ηθοποιοί παρασύρουν με μαεστρία τους μικρούς θεατές σε ένα θεατρικό ταξίδι γεμάτο τρυφερότητα, φαντασία και χιούμορ, σε σκηνοθετική επιμέλεια της Βαλεντίνας Παπαδημητράκη.

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Στο δάσος, στον μικρόκοσμο της βελανιδιάς, ζουν η Μούς-Μούς και ο Σνουφ, δύο μικρά ποντικάκια. Στα κλαδιά της έχει φτιάξει τη φωλιά της η μαμά Καρακάξα, που φροντίζει με ενθουσιασμό το νεογέννητο αυγό της. Κοντά τους ζει και το μικρό λουλούδι του δάσους, που αναζητά τη θέση του στον κόσμο. Τι γυρεύει όμως ένα αστέρι στο δάσος; Τι θα συμβεί όταν το σκανταλιάρικο αυγό το σκάσει από τη φωλιά του; Και ποιος είναι ο ρόλος της μεγάλης κάλτσας που εμφανίζεται ξαφνικά;

Μια παράσταση γεμάτη αγαπημένους χαρακτήρες, ηχοχρώματα και απρόοπτα, που καλεί μικρούς και μεγάλους να ανοίξουν μάτια, αυτιά και καρδιά και να ακολουθήσουν τις χαρές και τις αγωνίες των μικρών ηρώων.

Μέσα από την αφήγηση, το χιούμορ, την κίνηση και τη ζωντανή μουσική, προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο τα μικρά παιδιά μπορούν:

Να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν βασικά συναισθήματα (χαρά, φόβο, περιέργεια, φροντίδα).

Να συνδεθούν με κοινωνικές δεξιότητες, όπως η συνεργασία και η φιλία Να καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα μέσω της συμβολικής σκέψης. Συντελεστές:

Εμψύχωση: Ραφαέλα Τσομπανούδη, Δημήτρης Παπαδάτος

Κιθάρα: Αθηνόδωρος Καρκαφίρης

Μουσική: Μαίρη Νικολάου

Κοστούμια: Κική Μαραβέλια

Επιμέλεια σκηνοθεσίας: Βαλεντίνα Παπαδημητράκη

Κούκλες - Σκηνογραφία: Βάσω Γιαρένη / Ομάδα Κοκού - Μουκλό

Κείμενο - Τραγούδια: Βάσω Γιαρένη

Μια παράσταση που υπόσχεται να μαγέψει τους μικρούς θεατές και να

προσφέρει μια αξέχαστη θεατρική εμπειρία. Ο θίασος «Φαντές» με δυο ιστορίες κουκλοθέατρου για τη ζωή και τον θάνατο για παιδιά 8 ετών και άνω, εφήβους και ενήλικες.