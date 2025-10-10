Πάτρα: Εκδήλωση της Πρεσβείας του Μεξικού στην Αγορά Αργύρη

Η Πρεσβεία του Μεξικού στην Ελλάδα και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)», Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνουν προβολή της ταινίας με τίτλο "Pedro Páramo" του Rodrigo Prieto, παραγωγής 2024, με διάρκεια 130 λεπτά.



Η ταινία αποτίει φόρο τιμής στο πιο σημαντικό λογοτεχνικό έργο του Μεξικού, το μυθιστόρημα Pedro Páramo (1955) του Juan Rulfo. Μιλά για μια δυνατή αλλά και μακάβρια αγάπη που είναι ικανή να μετατρέψει μια ολόκληρη πόλη και τους κατοίκους της σε φαντάσματα.



Την ταινία θα προλογίσει ο Κας Σαμιώτης, μεταπτυχιακός φοιτητής.



Η προβολή είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Αγορά Αργύρη στην οδό Αγίου Ανδρέου 14 στην Πάτρα την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, & ώρα 18:00.

Την σχετική πρόσκληση - ανακοίνωση απέστειλε η Ιωάννα Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.