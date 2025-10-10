Πάτρα: Εκδήλωση της Πρεσβείας του Μεξικού στην Αγορά Αργύρη

Θα προβληθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών η Μεξικάνικη ταινία "Pedro Páramo", παραγωγής 2024 σε σκηνοθεσία του Rodrigo Prieto
Η Πρεσβεία του Μεξικού στην Ελλάδα και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδικές προσεγγίσεις στις παραστατικές τέχνες και τον κινηματογράφο (ιστορία, θεωρία, πολιτικές της ταυτότητας)», Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνουν προβολή της ταινίας με τίτλο "Pedro Páramo" του Rodrigo Prieto, παραγωγής 2024, με διάρκεια 130 λεπτά.
Η ταινία αποτίει φόρο τιμής στο πιο σημαντικό λογοτεχνικό έργο του Μεξικού, το μυθιστόρημα Pedro Páramo (1955) του Juan Rulfo. Μιλά για μια δυνατή αλλά και μακάβρια αγάπη που είναι ικανή να μετατρέψει μια ολόκληρη πόλη και τους κατοίκους της σε φαντάσματα.
Την ταινία θα προλογίσει ο Κας Σαμιώτης, μεταπτυχιακός φοιτητής.
Η προβολή είναι προγραμματισμένη να γίνει στην Αγορά Αργύρη στην οδό Αγίου Ανδρέου 14 στην Πάτρα την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, & ώρα 18:00.
Την σχετική πρόσκληση - ανακοίνωση απέστειλε η Ιωάννα Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το φιλμ "Pedro Páramo" είναι μια Μεξικανικής παραγωγής 2024, δραματική ταινία μαγικού ρεαλισμού σε σκηνοθεσία Rodrigo Prieto. Το σενάριο που έγραψε ο Mateo Gil, είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα του 1955 του Juan Rulfo.
Πρωταγωνιστούν ο Manuel Garcia-Rulfo ως ο ομώνυμος χαρακτήρας και ο Tenoch Huerta ως Juan Preciado.
Να προσθέσουμε πως η ταινία "Pedro Páramo" είχε πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 49ο Toronto International Film Festival στις 7 Σεπτεμβρίου 2024 στο τμήμα Platform Prize ενώ κατόπιν προβλήθηκε στην πλατφόρμα του Netflix στις 6 Nοεμβρίου 2024.
