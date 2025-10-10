Ο ΣΟΨΥ Πάτρας τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας με έναν Μουσικό Περίπατο - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Ο Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ) Πάτρας πραγματοποίησε έναν Μουσικό Περίπατο στο κέντρο της Πάτρας.

Η δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας, η οποία κάθε χρόνο τιμάται στις 10 Οκτωβρίου με στόχο την ευαισθητοποίηση και τη διεκδίκηση της ψυχικής υγείας ως ανθρώπινου δικαιώματος.

Το κεντρικό μήνυμα του 2025 – «Πρόσβαση σε Υπηρεσίες – Ψυχική Υγεία σε Καταστροφές και Έκτακτες Ανάγκες» – απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία μετέφερε τον συμβολισμό στον δημόσιο χώρο και μετέτρεψε τον περίπατο σε πράξη ενσυναίσθησης, στήριξης και συμμετοχής.

Η φετινή θεματική επεσήμανε τη σημασία της ψυχικής φροντίδας σε περιόδους κρίσης – φυσικές καταστροφές, κοινωνικές αναταραχές, καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης – όταν η ψυχική ανθεκτικότητα δοκιμάζεται και η πρόσβαση σε υποστηρικτικές δομές συχνά περιορίζεται ή καταρρέει.

Ο ΣΟΨΥ Πάτρας επέλεξε να απαντήσει στον προβληματισμό και στα ερωτήματα της εποχής όχι με θεωρητικές διακηρύξεις, αλλά με μια συλλογική, συμμετοχική δράση στον δημόσιο χώρο, δίνοντας φωνή και ορατότητα σε όσους παλεύουν σιωπηλά.

Ο μουσικός περίπατος αποτέλεσε ένα συμβολικό κάλεσμα για συμπερίληψη, κοινότητα και υποστήριξη, αναδεικνύοντας ότι η ψυχική υγεία δεν είναι δεδομένη, αλλά χτίζεται με φροντίδα, αλληλεγγύη και ανοιχτούς δρόμους προς την κοινωνική επανένταξη.

Η μουσική, ως πράξη δημιουργίας και σύνδεσης, λειτούργησε ως γέφυρα ελπίδας και υπενθύμιση πως ακόμη και μέσα στην κρίση, όλοι και όλες αξίζουν την ευκαιρία να ακουστούν, να στηριχτούν και να υπάρξουν με αξιοπρέπεια.