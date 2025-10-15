Συλλυπητήρια Δήμου Πατρέων για τον θάνατο της συζύγου του Διευθυντή του 42ου Δημοτικού Σχολείου Γιώργου Τσαγκάρη

Ο Δήμος Πατρέων αποχαιρετάει τη σύζυγο του Γιώργο Τσαγκάρη η οποία έφυγε από τη ζωή.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον Διευθυντή του 42 ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, Γιώργο Τσαγκάρη και σε όλη του την οικογένεια, για την απώλεια της συζύγου του Αφροδίτης, εκφράζουν η Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κατερίνα Σίμου και η Πρόεδρος της Α’βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, Ρένα Σκαρλάτου.