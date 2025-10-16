Ξεκινά η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων για την παχυσαρκία

Από το τέλος του μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση δωρεάν φαρμάκων για την παχυσαρκία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω» που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας.

Το πρόγραμμα στοχεύει σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών που εμφανίζουν ενδείξεις παχυσαρκίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λάβουν φαρμακευτική αγωγή χωρίς οικονομική επιβάρυνση, με σκοπό την αντιμετώπιση των περιττών κιλών που επιβαρύνουν την υγεία τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, περίπου 8.000 ασθενείς που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια θα έχουν πρόσβαση στη δωρεάν συνταγογράφηση.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι θα δοθεί σε συμπολίτες μας που παρουσιάζουν Δείκτη Μάζας Σώματος από 37 έως 40 και έχουν και συννοσηρότητες, αλλά και σε εκείνους που έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος άνω των 40 χωρίς να παρουσιάζουν προβλήματα υγείας.

Ποια σκευάσματα θα δοθούν



Η ηγεσία του υπουργείου Yγείας μελετά το τελευταίο διάστημα και τα σκευάσματα που θα πρέπει να χορηγηθούν στους ασθενείς με παχυσαρκία, ώστε να ενταχθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ και οι διαδικασίες να είναι ταχύτατες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr, βέβαιον θεωρείται ότι θα χορηγηθούν τα δύο νέα φάρμακα για την παχυσαρκία τα: Wegovy και mounjaro, ενώ φαίνεται πως η ομάδα εργασίας του υπουργείου υγείας δεν έχει καταλήξει οριστικά και μελετά αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και παλαιότερα σκευάσματα και συγκεκριμένα τα: Saxenda, myshimba, xenical.

Στο πλαίσιο αυτό όσοι πολίτες έχουν ήδη εξεταστεί για καρδιαγγειακά νοσήματα και εμφανίζουν Δείκτη Μάζας Σώματος πάνω από 37 θα λάβουν SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για δωρεάν επίσκεψη σε ενδοκρινολόγο ή Παθολόγο/Γενικό Ιατρό αν δεν υπάρχει ενδοκρινολόγος στην περιοχή τους, ώστε να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά εξετάσεων και στα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τα οποία είναι υψηλού κόστους.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του «Προλαμβάνω» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και η διάρκεια παρακολούθησης για κάθε συμμετέχοντα θα είναι ένας χρόνος.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η διαδικασία για τους συμμετέχοντες θα ξεκινήσει με εξέταση από γιατρό (ενδοκρινολόγο, παθολόγο ή γενικό ιατρό), ο οποίος θα συνταγογραφεί τη θεραπεία.

Παράλληλα, θα είναι υποχρεωμένοι - αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες - να παρακολουθήσουν τουλάχιστον έξι συνεδρίες με διατροφολόγο, ώστε μέσω αυτής της διαδικασίας, αφενός να βελτιώσουν τις διατροφικές τους συνήθειες, αφετέρου να εντάξουν στην καθημερινότητα τους τη φυσική δραστηριότητα.

Όσοι δεν τηρήσουν τον κανόνα αυτό, θα βγαίνουν από το πρόγραμμα. Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των ασθενών στο πρόγραμμα δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.