Ο Άγγελος Μπράτης για τον Νίκο Αποστολόπουλο: «Λυπηρό να μεγαλώνει κάποιος και να γίνεται πικρός»

Για τα αρνητικά σχόλια που έκανε για εκείνον ο Νίκος Αποστολόπουλος ρωτήθηκε ο Άγγελος Μπράτης, όταν βρέθηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας απάντησε με ψυχραιμία, τονίζοντας ότι δεν τον απασχολεί η γνώμη του συναδέλφου του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ο σχεδιαστής και μέλος της κριτικής επιτροπής του GNTM δήλωσε: «Όχι, δεν με ενδιαφέρει η γνώμη του για να με στεναχωρήσει. Με στεναχωρούν μόνο απόψεις από ανθρώπους που με ενδιαφέρουν. Δεν με πειράζει τι λέει ο καθένας, και το τοπικό μια χαρά είναι».

Δείτε το βίντεο