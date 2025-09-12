Γιάννης Κουκουράκης: Γιατί έφυγε από το Grand hotel – Όλο το παρασκήνιο

Για τους φανατικούς οπαδούς της επιτυχημένης σειράς του ANT1 , Grand Hotel, τα νέα δεν είναι και τόσο ευχάριστα…

Όταν ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος της δραματικής σειράς εποχής, με ένα συναρπαστικό ομολογουμένως τελευταίο επεισόδιο, που κράτησε σε αγωνία τους τηλεθεατές, είδαμε να πυροβολούν τον Πέτρο, τον ήρωα που υποδύεται ο Γιάννης Κουκουράκης και μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε πληροφορηθεί αν θα καταφέρει να ζήσει ή όχι.

Οι σκηνές με τον Πέτρο να χαροπαλεύει, πράγματι ήταν από τις πιο έξυπνες σαν ιδέα των σεναριογράφων του σήριαλ, της Δήμητρας Τσόλκα και της Βάσιας Καρυτίνου, που διαμόρφωσαν με τέτοιο τρόπο το σενάριο ώστε και σασπένς να υπάρχει αλλά και μέχρι να τακτοποιήσει η παραγωγή τις όποιες διαφορές είχε από τότε με τον γοητευτικό πρωταγωνιστή της σειράς Γιάννη Κουκουράκη.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly.gr