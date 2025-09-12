Πρεμιέρα αυτό το Σάββατο για την 24ωρη λειτουργία μετρό και τραμ τα Σαββατοκύριακα

Οι συχνότητες δρομολογίων μετρό και τραμ
Πρεμιέρα κάνει το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου η 24ωρη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική τα Σαββατοκύριακα, με τον ΟΑΣΑ να ενημερώνει για τις συχνότητες δρομολογίων.
Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση του ΟΑΣΑ, το Μετρό (γραμμές 2 και 3), το Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και συγκεκριμένες λεωφορειακές γραμμές θα λειτουργούν τα Σαββατοκύριακα σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.
Η λειτουργία Μετρό και Τραμ
Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.
Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00
22:00 00:20 10′ 50”
00:20 02:00 15′
02:00 05:30 15′
05:30 07:00 12′ 30”
07:00 10:00 10’50”
Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 του Μετρό από 22:00 έως 10:00
Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά Αεροδρόμιο
22:00 00:20 9′ 00” 36′
00:20 02:00 15′
02:00 05:30 15″
05:30 07:00 10′ 00” 36′
07:00 10:00 9′ 00” 36′
Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 έως 10:00
Πικροδάφνη – Σύνταγμα (T6)
Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα (Τ7)
22:00 00:30 15′ 15′
00:30 01:40 25′ 25′
01:40 05:30 25″ 25″
05:30 10:00 12′ 12′
Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων
Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων, αφορά 10 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.
Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας:
221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)
842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
049 Πειραιάς – Ομόνοια
Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια
040 Πειραιάς – Σύνταγμα
11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό
Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας:
400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
500 Πειραιάς – Κηφισιά
790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά.
