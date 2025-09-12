Αντιρρίου Ιωαννίνων: Οδηγούσε μεθυσμένος με ανήλικη στο αυτοκίνητο και ενεπλάκη σε τροχαίο

Συνελήφθη
Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία οδηγώντας αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να προκληθεί ο ελαφρύς τραυματισμός του, καθώς και της 16χρονης συνεπιβάτιδος του οχήματος και σε τροχονομικό
έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.
