Πάτρα: Έκλεψε το κινητό γυναίκας μέσα σε νοσοκομείο

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, βρισκόμενος σε νοσηλευτικό ίδρυμα αφαίρεσε από ημεδαπή γυναίκα ένα κινητό τηλέφωνο.



Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών προέκυψε ότι στις 27-02-2025, ο

κατηγορούμενος αφαίρεσε από σταθμευμένο ιδιωτικής χρήσεως φορτηγό εταιρείας μια τηλεόραση.