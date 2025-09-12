Τραυματίστηκε ο Βρετανός ηθοποιός Χένρι Κάβιλ στη διάρκεια των γυρισμάτων του «Highlander»

Ο δημοφιλής Βρετανός ηθοποιός Χένρι Kάβιλ - Henry Cavill που έχει υποδυθεί τον Σούπερμαν, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του για την επερχόμενη παραγωγή της Amazon/MGM Studios, «Highlander».

Αν και οι λεπτομέρειες για τη φύση του τραυματισμού δεν έχουν γίνει γνωστές, το γεγονός αυτό οδήγησε στην αναβολή των γυρισμάτων της ταινίας που είχαν οριστεί να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Deadline, η παραγωγή μετατέθηκε για το 2026.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τσαντ Σταχέλσκι (Chad Stahelski) γνωστός από τη σειρά ταινιών «John Wick», σε σενάριο του Μάικλ Φιντς (Michael Finch).

Το καστ συμπληρώνουν οι Ράσελ Κρόου (Russell Crowe), Μαρίσα Αμπέλα (Marisa Abela), Κάρεν Γκίλαν (Karen Gillan), Ντζιμόν Χούνσου (Djimon Hounsou), Ντέιβ Μπαουτίστα (Dave Bautista) και Μαξ Τσάνγκ (Max Zhang).

Η ταινία αποτελεί remake της ομώνυμης καλτ παραγωγής του 1986, με τους Κρίστοφερ Λαμπέρ και Σον Κόνερι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η πλοκή έχει να κάνει με έναν αθάνατο Σκωτσέζο ξιφομάχο που αναμετράται με άλλους αθάνατους πολεμιστές διεκδικώντας μια μοναδική δύναμη.

Το 1ο "Highlander" ήταν από τις εμπορικές επειτυχίες της δεκαετίας του '80.

Ο 42χρονος Χένρι Καβίλ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Hollywood Reporter τον Ιούλιο ότι το πρότζεκτ είχε μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του το καλοκαίρι. «Αυτό απορροφά όλη μου την προσοχή. Είναι ένας χαρακτήρας που θα έχει πολλή πλάκα να υποδυθώ και λατρεύω να δουλεύω με τον Τσαντ Σταχέλσκι. Είναι πραγματικά ταλαντούχος», είχε πει.

Ο γοητευτικός ηθοποιός έγινε και μπαμπάς τον περασμένο Ιανουάριο καθώς η σύντροφός του, Νάταλι Βισκούσο με την οποία είναι μαζί εδώ και 3 χρόνια, έφερε στον κόσμο τον πρώτο τους παιδί.

Ο Henry William Dalgliesh Cavill όπως είναι ολόκληρο το όνομα του, έχει γεννηθεί στις 5 Μαΐου 1983 και κάποια στιγμή είχε ακουστεί με πολλές μάλιστα πιθανότητες, το όνομα του και για νέος Τζέιμς Μποντ.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ