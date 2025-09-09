Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Σωκράτης Μάλαμας live στην Πάτρα

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στο Εργοστάσιο Τέχνης στις 21.00 -Μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη
Ο αγαπητός Βορειοελλαδίτης ερμηνευτής και τραγουδοποιός Σωκράτης Μάλαμας θα δώσει ένα μουσικό live στην Πάτρα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025. Μαζί του θα είναι και η Ιουλία Καραπατάκη.
Τι θα ήταν το συναυλιακό καλοκαίρι μας χωρίς τον Σωκράτη Μάλαμα;
Ήρθε όπως κάθε χρόνο η στιγμή να κλείσουμε ραντεβού για να μας συναντήσει ο Σωκράτης.
Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και δίπλα του σταθερά η μπάντα του.
Ο Σωκράτης Μάλαμας, δημιουργός πολλών αγαπημένων κομματιών όπως η "Πριγκηπέσσα", το "Τσιγάρο ατέλειωτο", το "Θα βάλω τα μεταξωτά", κ.α., θα εμφανιστεί live στην Πάτρα έχοντας μαζί του και την ταλαντούχα ερμηνεύτρια Ιουλία Καραπατάκη.
Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στο Εργοστάσιο Τέχνης.
Ώρα προσέλευσης 19.30
Ώρα έναρξης 21.00.
Προπώληση εισιτηρίων:
Discover Bookstore
Γωνιά του Βιβλίου
Το Θρανίο
Joe Records
more.com
Περισσότερες πληροφορίες: 2610 223443.
*Η τελευταία live μουσική εμφάνιση του Σωκράτη Μάλαμα στην Πάτρα ήταν την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024 στο Royal theater (υπαίθριος χώρος) στην Ακτή Δυμαίων.
