Με μεγάλη συμμετοχή οι εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στο Πάρκο Ξυστρή του Πύργου

Με τη μαζικότερη συμμετοχή από κάθε άλλη χρονιά, πραγματοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 6-9 οι εκδηλώσεις του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στο Πάρκο Ξυστρή του Πύργου. Νεολαία, εργατικός και λαϊκός κόσμος κάθε ηλικίας, πολλοί με τις οικογένειές τους, βρέθηκαν στο χώρο, “ανανεώνοντας” και τους δεσμούς τους με τις Οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ σε μια συνολικότερη πορεία, από όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Το σύνθημα του Φεστιβάλ “Ανατρέπουμε το παλιό – Ανοίγουμε τον δρόμο στο νέο – Σοσιαλισμός για να νικήσει το δίκιο”, ακούστηκε στην πόλη και το νομό, με τους συμμετέχοντες να δίνουν ένα ξεχωριστό “παρών”.

Τις εκδηλώσεις άνοιξε η Ελένη Τσίγκλα, γραμματέας του ΤΣ Ηλείας της ΚΝΕ, ενώ στην πολιτική συγκέντρωση, ομιλία πραγματοποίησε ο Νίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπος.

Ο ομιλητής, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι, ο λαός, δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ούτε από τα κάλπικα διλήμματα που έθεσε επιλέγοντας βολικούς αντιπάλους. Μίλησε για τα νέα αντεργατικά μέτρα που ετοιμάζει η κυβέρνηση όπως το 13ωρο, καλώντας σε οργάνωση της πάλης, μέσα από τα συνδικάτα και για συνολικότερη ανατροπή των αντεργατικών μέτρων όλων των κυβερνήσεων έως και σήμερα. Αναφέρθηκε και σε προβλήματα που επικρατούν στο νομό με την κατάσταση στην Υγεία, τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε νοσοκομεία και άλλες δομές και τις “ανοιχτές πληγές” που έχουν αφήσει οι πυρκαγιές στο φυσικό περιβάλλον και τη λαϊκή περιουσία, σε διάφορες περιοχές της Ηλείας.

Μπροστά και στο 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ, κάλεσε τέλος σε αποφασιστική ισχυροποίηση του Κόμματος, να αποκτήσει γερές βάσεις σε χώρους δουλειάς και κατοικίας, όπου ζει και “αναπνέει” καθημερινά η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της, δυναμώνοντας ταυτόχρονα και το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και του σημερινού εκμεταλλευτικού οικονομικού – πολιτικού συστήματος, για το σοσιαλισμό – κομμουνισμό.