Ανησυχία για τη Λίλι Κόλινς μετά την εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη- «Ήταν πάντα τόσο αδύνατη;», σχολιάζουν χρήστες

Η ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα ασημί τοπ με φτερά και ασορτί φούστα, ωστόσο η εικόνα της προκάλεσε αντιδράσεις, με χρήστες να σχολιάζουν πως «φαινόταν υπερβολικά αδύνατη», εστιάζοντας κυρίως στην κοιλιακή περιοχή.

Ανησυχία προκάλεσε η Λίλι Κόλινς στους θαυμαστές της, έπειτα από την εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, με αρκετά σχόλια στα social media να επικεντρώνονται στην ιδιαίτερα αδύνατη σιλουέτα της – και κυρίως στη λεπτή μέση της.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Lily Collins sparks concern with very slender waistline at NYFW: 'Was she always this thin?' <a href="https://t.co/bLbAFSfJXh">https://t.co/bLbAFSfJXh</a></p>— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) <a href="https://twitter.com/DailyMailCeleb/status/1966646341699866902?ref_src=twsrc%5Etfw">September 12, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Παρακαλώ, Λίλι, το λέω σοβαρά, ζήτησε βοήθεια», σημείωσε κάποιος. «Ήταν πάντα τόσο αδύνατη; Συνήθως δεν τη βλέπω με crop tops, οπότε δεν το είχα προσέξει. Είναι όμορφη, αλλά ελπίζω να είναι καλά», πρόσθεσε ένα άλλο πρόσωπο. «Είναι πολύ αδύνατη!» τόνισε ένας ακόμη θαυμαστής της.

«Γιατί... γιατί.... Ελπίζω να είναι καλά!!» και «Μπορεί κάποιος να της δώσει ένα σάντουιτς; Νιώθω ότι δεν σπάει σε δύο κομμάτια, χωρίς μίσος το λέω, απλά στέλνω λίγη αγάπη», ήταν μερικά ακόμη σχόλια για την εικόνα της Κόλινς.

Η ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει διαταραχές διατροφής ως έφηβη και είχε μιλήσει δημόσια για τη δύσκολη αυτή περίοδο στο βιβλίο της του 2017, «Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me».

Μάλιστα, η Λίλι Κόλινς αποκάλυψε ότι φοβόταν πως «είχε αποκλείσει όλες τις πιθανότητες να γίνει μητέρα» αφού η διαταραχή την είχε κυριεύσει, σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσίευσε η εφημερίδα «The Times». «Τα μαλλιά και τα νύχια μου έγιναν εύθραυστα. Ο λαιμός μου και ο οισοφάγος μου πόναγαν. Ο κύκλος της περιόδου μου σταμάτησε για μερικά χρόνια. Ήμουν τρομοκρατημένη ότι είχα χάσει τις πιθανότητες να κάνω παιδιά», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός.