Το παιδί: Οι κεντρικοί ήρωες της νέας μαύρης κοινωνικής κωμωδίας

«Το παιδί», η νέα μαύρη κοινωνική κωμωδία, με την υπογραφή του Παναγιώτη Ιωσηφέλη στο σενάριο και του Στέφανου Μπλάτσου στη σκηνοθεσία, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:45. Με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών, η νέα σειρά που θα μεταδίδεται από την ΕΡΤ1 κάθε εβδομάδα, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:45, έρχεται για να καθηλώσει το κοινό με μια πρωτότυπη ιστορία που συνδυάζει την καθηλωτική πλοκή με χιούμορ, αλλά και με ευαισθησία. Η ιστορία…

Αθήνα, 2025. Μια πρώην πρωταθλήτρια του τάε κβον ντο, μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό, καταλήγει να εργάζεται ως γυμνάστρια του Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος), ενός νέου στο φάσμα του αυτισμού, μοναχογιού μιας οικογένειας Ρώσου μεγιστάνα, στην έπαυλή τους, στα βόρεια προάστια. Όταν ένα βράδυ η οικογένεια δέχεται επίθεση, η Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου) καταφέρνει να εξουδετερώσει τους εισβολείς και να σώσει τον Ντιμίτρι, ενώ οι γονείς του απαγάγονται. Γρήγορα διαπιστώνει ότι όσο το παιδί παραμένει ζωντανό, αποτελεί στόχο εκείνων που διέπραξαν την επίθεση, ενώ η αστυνομία δείχνει απρόθυμη να βοηθήσει. Χωρίς καμία ουσιαστική υποστήριξη, αποφασίζει να εγκαταλείψει την Αθήνα παίρνοντας μαζί της τον Ντιμίτρι. Καταφεύγει στον τελευταίο άνθρωπο από τον οποίο θα ήθελε να ζητήσει βοήθεια, τη μητέρα της, Βάνα (Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους), με την οποία έχει αποξενωθεί μετά τον θάνατο του πατέρα της, ενώ λίγο αργότερα καταλήγουν στο απομακρυσμένο πατρικό της χωριό, το Νεοχώρι, όπου δεν έχει επιστρέψει εδώ και χρόνια. Κι ενώ η πρόθεση της ήταν να κρυφτεί μαζί με τον Ντιμίτρι σε έναν ήσυχο και απόμερο τόπο, σύντομα έρχεται αντιμέτωπη με την καχυποψία και την επιφυλακτικότητα των κατοίκων, καθώς το χωριό ταλανίζεται από ένα φαινομενικά άλυτο μυστήριο: την εξαφάνισή του δημάρχου, τον οποίο πραγματικά «άνοιξε η γη και τον κατάπιε». Ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι Νεοχωρίτες, οι οποίοι αντιδρούν στην άφιξη των ξένων, καθώς και οι ίδιοι έχουν πολλά να κρύψουν.

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη Δείτε το trailer της πρεμιέρας εδώ:

Γνωρίστε τους κεντρικούς ήρωες της σειράς

Ντιμίτρι (Βασίλης Μπούτσικος): Βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και εύλογα αρκετά απομονωμένος. Δεν επικοινωνεί πολύ καλά με τους άλλους, ενώ συχνά λέει την «ωμή» αλήθεια προκαλώντας αμηχανία. Του αρέσει η τάξη και η οργάνωση ενώ αποδιοργανώνεται όταν τα πράγματα δεν είναι στην θέση τους. Είναι έξυπνος και αντιλαμβάνεται εύκολα τις καταστάσεις, αλλά δυσκολεύεται να αντιδράσει ανάλογα. Του αρέσει να περνάει χρόνο μόνος του ακούγοντας μουσική. Του αρέσει, επίσης, να κρύβεται. Έχει φωτογραφική μνήμη και καταλαβαίνει περισσότερα απ’ όσα πιστεύουν οι άλλοι. Δεν μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του εύκολα καθώς δυσκολεύεται να τα αναγνωρίσει. Άρτεμις (Ντένια Στασινοπούλου): Είναι δυναμική, ανεξάρτητη, ετοιμόλογη με αρκετό χιούμορ, αλλά και εσωστρεφής. Είναι από τις γυναίκες που δεν συνειδητοποιούν πόσο όμορφες κι αυτό, από τη μια την κάνει ακόμα περισσότερο γοητευτική, από την άλλη κοινωνικά αδέξια. Τρομάζει και διώχνει μακριά τους άντρες, ενώ όταν της αρέσει κάποιος μπλοκάρει. Μεγάλωσε σχεδόν μόνη της, καθώς η μητέρα της άλλαξε μετά από τον θάνατο του πατέρα της. Η ίδια έπρεπε να αναλάβει και τις υποχρεώσεις του σπιτιού, μέχρι που έφυγε. Για πολλά χρόνια, το τάε κβον ντο, ήταν όλη της η ζωή. Είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και της αρέσει να κερδίζει. Είναι πολύ προστατευτική προς τους ανθρώπους που αγαπάει και όταν βρίσκονται σε κίνδυνο θα κάνει τα πάντα για να τους βοηθήσει. Σίσσυ (Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά) – φίλη της Άρτεμις: Η Σίσσυ αγαπάει τα social media. Για την ακρίβεια, το tik tok πλέον είναι το μόνο μέρος που ενημερώνεται για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Μάλιστα, της αρέσει να βλέπει βιντεάκια που έχουν να κάνουν με ψυχολογία και έχει αρχίσει να θεωρεί τον εαυτό της λίγο expert στο κομμάτι αυτό. Είναι όμορφη και σε καλή φυσική κατάσταση. Η σχέση της με τον Θέμη είναι ιδανική. Παρόλο που είναι ερωτευμένη μαζί του, γνωρίζει πως ο Θέμης δεν είναι πολύ έξυπνος. Της αρέσει όμως που είναι τόσο περιζήτητος, αλλά ο ίδιος έχει μόνο μάτια για εκείνη.