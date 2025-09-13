Η Μαράια Κάρεϊ τραγουδά στον Αμαζόνιο για την κλιματική κρίση

Ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος στέλνει η Μαράια Κάρεϊ, συμμετέχοντας σε μια ιδιαίτερη συναυλία στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, η διάσημη τραγουδίστρια θα εμφανιστεί στη σκηνή του «Amazonia Live – Today and Always», που θα στηθεί πάνω σε πλωτή πλατφόρμα στον ποταμό Γκουαμά. Στόχος της εκδήλωσης είναι να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό για την ανάγκη διατήρησης του Αμαζονίου και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Το ηλιοβασίλεμα του Αμαζονίου θα αποτελέσει το φόντο για την παράσταση της γνωστής τραγουδίστριας. Η σκηνή σχεδιάζεται με πηγή έμπνευσης το λουλούδι σύμβολο της περιοχής, τη Βικτώρια Αμαζόνικα, είδος νούφαρου.

Στη συναυλία θα εμφανιστούν επίσης καλλιτέχνες που θα παρουσιάσουν την τοπική κουλτούρα της πολιτείας Παρά, συμπεριλαμβανομένων των Ντόνα Ονέτε, Ζοέλμα και Γκάμπι Αμάραντος.

Η συναυλία θα γίνει δύο μήνες πριν από την 30η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP30) στο Μπελέμ της Βραζιλίας σε μια προσπάθεια να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας της περιοχής.

«Καθώς η Διάσκεψη πραγματοποιείται τον Νοέμβριο η συναυλία Amazônia Live – Today and Always with Mariah Carey αναδεικνύει την ανάγκη να διατηρηθεί το δάσος προστατεύοντας τους αυτόχθονες πληθυσμούς του, ενθαρρύνοντας τη βιοοικονομία, αποκαθιστώντας τις υποβαθμισμένες εκτάσεις και αναδασώνοντας – συμβάλλοντας έτσι στην παγκόσμια πρόκληση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα», ανέφεραν οι διοργανωτές της συναυλίας.