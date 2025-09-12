Back to Top
Θρήνος στην οικογένεια Λεμού: Νεκρή στα 28 της η κόρη του Διαμαντή και της Μπέσσυς

Βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο

Θλίψη προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος της 28χρονης Μαρίσσας Λεμού, κόρης του Διαμαντή και της Μπέσσυς Λεμού.

Η νεαρή γυναίκα, που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν προβλήματα υγείας, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Λονδίνο. Η είδηση έχει συγκλονίσει την εφοπλιστική οικογένεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Διαμαντής Λεμός βρισκόταν στην Αθήνα όταν συνέβη το τραγικό περιστατικό, ενώ η Μπέσσυ Λεμού ήταν στο Μονακό μαζί με τους δίδυμους γιους τους για κοινωνική εκδήλωση. Τη σορό της 28χρονης εντόπισε η οικονόμος της.
 
 

