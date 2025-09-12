Γλυφάδα: Επιβάτης λεωφορείου επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του παρουσία ανηλίκων

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή που άνοιξαν οι πόρτες του λεωφορείου, ένας επιβάτης φέρεται να έσπρωξε με δύναμη έναν άλλον, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Ο τραυματίας διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Τι συνέβη

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας για τις πρώτες βοήθειες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του τραυματία παρακολουθείται, ενώ δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές λεπτομέρειες για την ακριβή φύση και σοβαρότητα του τραυματισμού.

Η συμπλοκή φαίνεται να προκλήθηκε επειδή ο τραυματίας είχε προηγουμένως παρενοχλήσει σεξουαλικά μία κοπέλα μέσα στο λεωφορείο. Ο επιβάτης που αντέδρασε φέρεται να έσπρωξε τον δράστη ως μορφή αυτοδικίας, με αποτέλεσμα την πτώση του στο οδόστρωμα. Το περιστατικό προκάλεσε ένταση ανάμεσα στους επιβάτες και κινητοποίηση των Αρχών, καθώς η κατάσταση εξελίχθηκε γρήγορα σε επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα των εμπλεκόμενων.

Οι Αρχές εντόπισαν τον επιβάτη που προκάλεσε τον τραυματισμό και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο δράστης κρατείται, ενώ διεξάγεται προανάκριση για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το επεισόδιο. Οι έρευνες εστιάζουν τόσο στο περιστατικό της σεξουαλικής παρενόχλησης όσο και στη συμπεριφορά του επιβάτη που έσπρωξε τον τραυματία.