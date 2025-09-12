ΝΑΤΟ: Νέα αποστολή «Ανατολική Φρουρά»- Ενίσχυση της άμυνας στην ανατολική πτέρυγα μετά από ρωσική πρόκληση

Τη δημιουργία νέας αποστολής με την ονομασία «Eastern Sentry» (Ανατολική Φρουρά) ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη Τύπου, ως απάντηση στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drone.

Σύμφωνα με τον Ανώτατο Διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγό Άλεξους Γκρίνκεβιτς, η αποστολή θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων στρατιωτικών μέσων, όπως μαχητικά Rafale από τη Γαλλία, F-16 της Δανίας, καθώς και επίγειες αντιαεροπορικές μονάδες. Η αποστολή, πρόσθεσε, απαιτεί την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου άμυνας για την ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Το ΝΑΤΟ, όπως δήλωσε ο Ρούτε, στοχεύει να ενισχύσει την ευελιξία και την αποτρεπτική ισχύ της Συμμαχίας. «Δεν μπορούμε να δεχτούμε ρωσικά drone να εισέρχονται σε ευρωπαϊκό, ΝΑΤΟϊκό ή συμμαχικό εναέριο χώρο», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής άμυνας.

Η ανατολική πτέρυγα στο επίκεντρο της άμυνας

Τanto o Ρούτε όσο και ο Γκρίνκεβιτς ανέδειξαν τη σημασία της ανατολικής πτέρυγας ως την «πρώτη γραμμή άμυνας» του ΝΑΤΟ, εξηγώντας ότι οι ρωσικοί πύραυλοι και τα drone μπορούν να πλήξουν ταχύτερα πόλεις όπως το Ταλίν και το Βίλνιους, σε σχέση με δυτικές πρωτεύουσες όπως η Μαδρίτη ή το Λονδίνο.

Όπως επισημάνθηκε, τα drone αποτελούν αυξανόμενη απειλή που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο το σύνολο της Συμμαχίας, γι’ αυτό και η ενίσχυση της ανατολικής πλευράς θεωρείται κρίσιμη. «Η ανατολική πτέρυγα λειτουργεί σαν προστατευτικό “τείχος” για όλα τα κράτη-μέλη», ανέφεραν χαρακτηριστικά.