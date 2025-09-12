Τάιλερ Ρόμπινσον: 33 ώρες για τη σύλληψη- Τον κατέδωσε ο Ρεπουμπλικανός πατέρας του

Ποιος ήταν ο Τάιλερ Ρόμπινσον
Η δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, την ώρα που μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα, έχει προκαλέσει σοκ στον πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ — και όχι μόνο.
Ως βασικός ύποπτος για τον φονικό πυροβολισμό, ο Τάιλερ Ρόμπινσον συνελήφθη την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2025, μετά από πολύωρο ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον εντοπισμό του.
Η σύλληψη ανακοινώθηκε αρχικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το πρωί της Παρασκευής, ενώ λίγες ώρες αργότερα επιβεβαιώθηκε και επίσημα από τις διωκτικές αρχές, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στην πόλη Όρεμ της Γιούτα.
Ο Τσάρλι Κερκ, γνωστός για τη σθεναρή υποστήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ, είχε εξελιχθεί σε συμβολική φιγούρα για τη συντηρητική νεολαία των ΗΠΑ, με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα πανεπιστήμια.
«Τον πιάσαμε», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, αναγνωρίζοντας τον ύποπτο ως τον Τάιλερ Ρόμπινσον.
Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ τόνισε ότι ο 22χρονος φερόμενος δολοφόνος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (07:00 Παρασκευή, ώρα Ελλάδας) μετά από ένα ανθρωποκυνηγητό που διήρκησε 33 ώρες.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αποκαλύψει νωρίτερα στο Fox News ότι «κάποιος που ήταν πολύ κοντινό πρόσωπο» στον φερόμενο ως δράστη «τον κατήγγειλε», ενώ πρόσθεσε πως ο πατέρας του υπόπτου και ένας πάστορας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη σύλληψή του.
Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της Γιούτα, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν γνωστό του, ο οποίος στη συνέχεια προσέγγισε αστυνομικό και δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον «τους το εκμυστηρεύτηκε ή υπαινίχθηκε ότι αυτός ήταν ο δράστης».
Παράλληλα, ο συγκάτοικος του Ρόμπινσον φέρεται να παρουσίασε μηνύματα που του είχε στείλει ο ύποπτος μέσω της πλατφόρμας Discord, στα οποία περιέγραφε ότι είχε κρύψει ένα τουφέκι «σε έναν θάμνο, τυλιγμένο με μια πετσέτα». Η περιγραφή αυτή ταιριάζει με το όπλο που εντοπίστηκε από τις αρχές σε δασώδη περιοχή κοντά στο σημείο των πυροβολισμών.
Οι αρχές έχουν χαρακτηρίσει τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ως «στοχευμένη» και κατά την έρευνα βρέθηκαν αντιφασιστικά μηνύματα χαραγμένα πάνω στους κάλυκες. Ένας από αυτούς έφερε τη φράση «Ε, φασίστα! Πιάσε!», ενώ σε άλλον αναγραφόταν ο τίτλος του αντιφασιστικού τραγουδιού “Bella ciao”. Σε άλλα φυσίγγια υπήρχαν ασαφή ή αποσπασματικά μηνύματα.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τα κίνητρα του δράστη, ωστόσο πολλοί ερμηνεύουν τη δολοφονία ως πολιτική ενέργεια.
Μία μέρα νωρίτερα από τη σύλληψη, το FBI, είχε δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες με τον ύποπτο, και μάλιστα τον είχαν επικηρύξει για 100.000 δολάρια.
Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο ύποπτος φαίνεται να τρέχει σε μια ταράτσα μετά τους πυροβολισμούς και να πηδάει στο έδαφος ενώ στη συνέχεια φαίνεται να εξαφανίζεται σε μια δασώδη περιοχή, όπου οι ερευνητές ανέσυραν ένα κυνηγετικό όπλο τύπου Mauser 30-06. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει αμοιβή έως και 100.000 δολαρίων για πληροφορίες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, η αστυνομία είχε λάβει περισσότερες από 7.000 κλήσεις για πληροφορίες.
Το προφίλ
Ο Τάιλερ Ρόμπινσον δεν φαίνεται να έχει ποινικό μητρώο, σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία που εξέτασε το Reuters. Αν και ήταν εγγεγραμμένος στις λίστες των ψηφοφόρων, δεν είναι κάποια διασύνδεση με κάποιο πολιτικό κόμμα, και δεν ειχε ψηφίσει στις πρόσφατες εκλογές σύμφωνα με τα κρατικά αρχεία.
Στο ίντερνετ κυκλοφορεί μία φωτογραφία του δράστη να φορά μία κόκκινη μπλούζα που γράφει Τραμπ.
Φοίτησε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα στο Λόγκαν για ένα εξάμηνο το 2021 ενώ δεν είναι σαφές γιατί έφυγε από εκεί.
Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η μητέρα του στο Facebook, ο Ρόμπινσον φαίνεται να διαβάζει δυνατά μια επιστολή που του προσέφερε τετραετή υποτροφία από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Γιούτα, καθώς εκείνη τον επευφημούσε.
Όταν συνελήφθη ζούσε στο σπίτι της οικογένειάς του στην κομητεία Ουάσινγκτον, στη νοτιοδυτική γωνία της Γιούτα που είναι κοντά στα σύνορα με τη Νεβάδα, ανέφερε ο Κοξ.
Ο Τάιλερ έχει δύο μικρότερους αδελφούς, σύμφωνα με τις αναρτήσεις των γονιών του στο Facebook. Η μητέρα του είναι κοινωνική λειτουργός σε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης. Όσον αφορά τον πατέρα του, Ματ, είναι συνταξιούχος αστυνομικός, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικάνων και σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και ο άνθρωπος που τον έδωσε στις αρχές.
Οι αναρτήσεις της μητέρας του στο Facebook τα τελευταία χρόνια- οι περισσότερες από τις οποίες διαγράφηκαν σήμερα – αφορούσαν κυρίως την οικογένειά της: καταγράφοντας ταξίδια στην Αλάσκα, την Καραϊβική και τη Ντίσνεϊλαντ, γιορτάζοντας σχολικές θεατρικές παραστάσεις, στολές για το Χάλογουιν και υιοθετημένα κουνέλια, εκφράζοντας υπερηφάνεια για τα παιδιά της και δεν βρέθηκε σε κάποια, πολιτική αναφορά.
Άλλες αναρτήσεις δείχνουν τον Ρόμπινσον και τους αδελφούς του περιστασιακά να κρατούν όπλα, αν και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο σε μια πολιτεία με νόμους που πιο ανοιχτούς στην οπλοκατοχή.
Ο Ρόμπινσον κρατείται στις φυλακές της κομητείας Γιούτα στο Spanish Fork, περίπου 19 χιλιόμετρα νότια του πανεπιστημίου όπου πυροβολήθηκε ο Κερκ. Δεν του έχουν ακόμη απαγγελθεί επίσημα κατηγορίες.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με αναφορές πριν τις ανακοινώσεις του FBI, είναι ο άνθρωπος που επικοινώνησε με τις Αρχές, προκειμένου να τον συλλάβουν.
Ο Τσάρλι Κερκ θεωρείται «μάρτυρας»
Η σορός του Κερκ μεταφέρθηκε την Πέμπτη με το αεροπλάνο του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Φοίνιξ της Αριζόνα, την έδρα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού του, Turning Point USA, τον οποίο συνίδρυσε το 2012 σε ηλικία 18 ετών και ο οποίος έχει γίνει η μεγαλύτερη συντηρητική ομάδα νέων στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία.
Με καταγωγή από τα προάστια του Σικάγο, χριστιανός και υποστηρικτής του δικαιώματος στην οπλοκατοχή, αυτός ο πατέρας δύο παιδιών παράτησε πρόωρα το κολέγιο για να αφοσιωθεί στον ακτιβισμό.
Μετά τη δολοφονία, ο 30χρονος influencer και podcaster, με μεγάλη παρουσία σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εκατομμύρια ακόλουθους σε διάφορες πλατφόρμες, έχει χαρακτηρισθεί ως «μάρτυρας» από την αμερικανική δεξιά.
Ο Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει να παραστεί στην κηδεία του, έχει κατηγορήσει την «ριζοσπαστική αριστερά» από την ημέρα της δολοφονίας πριν ζητήσει αυτοσυγκράτηση.
Αλλά σήμερα στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έζησε δύο απόπειρες δολοφονίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας προεκλογικής εκστρατείας, εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση εναντίον αριστερών «εξτρεμιστών» και των αγαπημένων του στόχων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος.
Αύξηση της πολιτικής βίας
Οι ΗΠΑ, μια χώρα όπου κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα όπλα από ανθρώπους, βλέπουν μια αύξηση της πολιτικής βίας τα τελευταία χρόνια. Ήδη φέτος, η Δημοκρατική βουλευτής της Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν, και ο σύζυγός της δολοφονήθηκαν, και ένας άλλος τοπικός αιρετός αξιωματούχος τραυματίστηκε σοβαρά.
Στην πανεπιστημιούπολη του Όρεμ, εκατοντάδες άνθρωποι που φορούσαν κόκκινα καπέλα MAGA (το σύνθημα του Ντόναλντ Τραμπ «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά») και κρατούσαν αμερικανικές σημαίες προσευχήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.
«Εξακολουθεί να φαίνεται τρελό το γεγονός ότι συνέβη αυτό», δήλωσε ο 35χρονος Τζόναθαν Σίλβα στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Είναι εντελώς σουρεαλιστικό».
