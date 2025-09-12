Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και τυλίχθηκε στις φλόγες- Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12.09.2025) στην Εύβοια, στον δρόμο Αιδηψού – Ιστιαίας.

Σύμφωνα με το evima.gr, το όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε σε χωράφι. Από την εκτροπή τραυματίστηκαν και οι δύο επιβάτιδες, με τη μία να φέρει σοβαρότερα τραύματα.

Μετά το ατύχημα, το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο με επτά πυροσβέστες και τρία οχήματα.

Οι τραυματισμένες γυναίκες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας για ιατρική φροντίδα.