Βραχνέικα: Τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα- Ανατροπή Ι.Χ.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (21.09.25) στην περιοχή των Βραχνείκων, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην άκρη του δρόμου.

Ο οδηγός κατάφερε να βγει σώος από το όχημα, χωρίς να τραυματιστεί, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία, καθώς το ανατραπέν όχημα παρέμεινε για ώρα στο οδόστρωμα, μέχρι να απομακρυνθεί.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.