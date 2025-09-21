Βραχνέικα: Τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα- Ανατροπή Ι.Χ.

Ο οδηγός κατάφερε να βγει σώος από το όχημα
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (21.09.25) στην περιοχή των Βραχνείκων, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην άκρη του δρόμου.
Ο οδηγός κατάφερε να βγει σώος από το όχημα, χωρίς να τραυματιστεί, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία, καθώς το ανατραπέν όχημα παρέμεινε για ώρα στο οδόστρωμα, μέχρι να απομακρυνθεί.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
Κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια: Σενάρια για λύτρα bitcoin μέχρι Κρεμλίνο
Πάτρα: Τη Δευτέρα θα απολογηθούν οι τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό συνομήλικου τους- Παραμένουν κρατούμενοι
Στροφή στη βιωσιμότητα: Το Πανεπιστήμιο Πατρών με GreenPass και καθαρή ενέργεια- Τι λέει ο Χρήστος Μπούρας
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr