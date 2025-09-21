Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Βραχνέικα: Τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα- Ανατροπή Ι.Χ.

Ο οδηγός κατάφερε να βγει σώος από το όχημα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (21.09.25) στην περιοχή των Βραχνείκων, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην άκρη του δρόμου.

Ο οδηγός κατάφερε να βγει σώος από το όχημα, χωρίς να τραυματιστεί, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία, καθώς το ανατραπέν όχημα παρέμεινε για ώρα στο οδόστρωμα, μέχρι να απομακρυνθεί.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Βραχνέικα Τροχαίο ατύχημα

