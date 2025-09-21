Σεισμική δόνηση 3,2 Ρίχτερ «ξύπνησε» την περιοχή των Καλαβρύτων

Ο σεισμός έγινε αισθητός κυρίως στα Καλάβρυτα και σε γειτονικές περιοχές
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής, δυτικά των Καλαβρύτων, στην περιοχή της Αροανίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από τον ορεινό όγκο της περιοχής, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12.1 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή κυρίως στα Καλάβρυτα και σε γειτονικές περιοχές.
