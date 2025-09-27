Βοιωτία: «Ήμουν απελπισμένη. Νιώθω ντροπή» λέει η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της

Μεταμελημένη εμφανίζεται η 62χρονη από τη Βοιωτία που κατηγορείται πως έθαψε τη 92χρονη μητέρα της σε αυτοσχέδιο τάφο σε στάβλο, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Μιλώντας στο Mega, τόνισε πως βρισκόταν σε οικονομική απόγνωση λόγω σοβαρών οικογενειακών προβλημάτων υγείας και εξήγησε ότι τα χρέη την οδήγησαν σε μια απελπισμένη και παράνομη πράξη. «Ήμουν απελπισμένη λόγω των χρεών μου, τα οποία δημιουργήθηκαν από διαχρονικά, πάρα πολύ σοβαρά οικογενειακά προβλήματα υγείας και όχι μόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα δεχθώ τις συνέπειες - Νιώθω ντροπή»

Η 62χρονη αναγνώρισε το λάθος της, δηλώνοντας ότι έχει συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητατων πράξεών της: «Έκανα μεγάλο λάθος που δεν δήλωσα τον θάνατο της μητέρας μου στις Αρχές. Το έχω συνειδητοποιήσει και νιώθω μεγάλη ντροπή. Θα δεχθώ τις συνέπειες των πράξεών μου και θα προσπαθήσω να επιστρέψω τα χρήματα που πήρα, χωρίς να τα δικαιούμαι».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική αντίδραση, με τις Αρχές να διερευνούν πόσο διάστημα εισέπραττε παράνομα τη σύνταξη η κατηγορούμενη και το πώς παρέμεινε κρυφός ο θάνατος της 92χρονης.

Η ίδια δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιστρέψει τα χρήματα, ενώ αναμένει την απόφαση της Δικαιοσύνης για την ποινική της μεταχείριση.