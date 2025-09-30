Χαμάς και Κατάρ «φρενάρουν» το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα- Τραμπ: «Έχετε τέσσερις μέρες διορία»

Οι προοπτικές για το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, εμφανίζονται δυσοίωνες, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η κρίσιμη απάντηση της Χαμάς αναμένεται την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, ενώ στο μεταξύ στη Ντόχα πραγματοποιείται συνάντηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Κατάρ, αντιπροσωπείας της Χαμάς και του επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραχίμ Καλίν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το σχέδιο των 20 σημείων που κατέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη τεθεί υπόψη αξιωματούχων της Χαμάς. Οι πρώτες, ανεπίσημες αντιδράσεις από την πλευρά τους είναι αρνητικές, καθώς θεωρούν ότι το κείμενο ευνοεί το Ισραήλ, ενώ η μεγαλύτερη αντίρρησή τους εστιάζει στο ζήτημα του πλήρους αφοπλισμού.

Χαμάς: «Πιθανότατα θα απορρίψουμε το σχέδιο»

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση ανώτερου στελέχους της παλαιστινιακής οργάνωσης μιλώντας στο BBC, ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να απορρίψει η Χαμάς το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, λέγοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί αυτά του παλαιστινιακού λαού».

Το εν λόγω δημοσίευμα ανέφερε ότι η Χαμάς είναι απίθανο να συμφωνήσει στον αφοπλισμό και την παράδοση των όπλων της - μια βασική προϋπόθεση του σχεδίου Τραμπ. Λέγεται επίσης ότι η Χαμάς αντιτίθεται στην ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, την οποία θεωρεί ως νέα μορφή κατοχής. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδέχτηκε το σχέδιο του Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος με γνώση των συνομιλιών της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι στις συνομιλίες αυτές εμπλέκεται η ηγεσία της οργάνωσης τόσο εντός όσο και εκτός Γάζας. Ο στρατιωτικός διοικητής της οργάνωσης στην περιοχή, Εζ αλ-Ντιν αλ-Χαντάντ, πιστεύεται ότι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει να μάχεται παρά να αποδεχτεί το σχέδιο που του έχει προσφερθεί.

Στελέχη της Χαμάς εκτός Γάζας βρέθηκαν πρόσφατα στο περιθώριο των συζητήσεων, καθώς δεν έχουν άμεσο έλεγχο επί των ομήρων.

Νωρίτερα, παλαιστινιακή πηγή μιλώντας στο Reuters είχε σημείωσε ότι το σχέδιο «είναι εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και θέτει «αδύνατους όρους» που έχουν στόχο την εξάρθρωση της οργάνωσης. «Αυτό που πρότεινε ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, οι οποίοι δεν εγγυώνται νόμιμα δικαιώματα για τον παλαιστινιακό λαό ή τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Κατάρ: Αρκετά σημεία χρειάζονται διευκρίνιση

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ αλ-Θάνι, δήλωσε ότι αρκετά σημεία του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα χρειάζονται διευκρίνιση και διαπραγμάτευση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι όλα τα μέρη θα «εξετάσουν το σχέδιο με εποικοδομητικό πνεύμα και θα αδράξουν την ευκαιρία να τερματίσουν τον πόλεμο».

«Εξηγήσαμε στη Χαμάς κατά τη χθεσινή μας συνάντηση ότι ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να σταματήσει ο πόλεμος», είπε μιλώντας στο Al Jazeera. «Η Χαμάς ενήργησε υπεύθυνα και υποσχέθηκε να μελετήσει το σχέδιο».

Πρόσθεσε ότι αυτό που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα ήταν ένας κατάλογος «αρχών», «οι λεπτομέρειες των οποίων πρέπει να συζητηθούν», αλλά ότι το σχέδιο του Τραμπ «επιτυγχάνει τον πρωταρχικό στόχο του τερματισμού του πολέμου».

Τελεσίγραφο Τραμπ: «Έχετε τέσσερις μέρες διορία»

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ξεκάθαρος πως η Χαμάς θα έχει τρεις ή τέσσερις ημέρες το πολύ για να απαντήσει, προειδοποιώντας ότι «δεν έχουν πολλά περιθώρια» για να διαπραγματευθούν.

«Περιμένουμε την θετική απάντηση της Χαμάς», δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σήμερα μετά την χθεσινή παρουσίαση του σχεδίου των 20 σημείων, για ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα.

«Αν απορρίψουν την πρόταση, το Ισραήλ θα κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς».

Το σχέδιο Τραμπ ανοίγει τον δρόμο, αλλά το βάρος πέφτει στους Άραβες γείτονες του Ισραήλ να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση της Χαμάς.

Τι πιστεύουν οι Ισραηλινοί πολίτες

Ενδεικτικό των... αμφιβολιών που υφίστανται στο κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ είναι ότι ακόμη και οι Ισραηλινοί πολίτες δηλώνουν αρνητικοί. Συγκεκριμένα, σε δημοσκόπηση που διεξήχθη στο Ισραήλ μετά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δείχνει ότι οι Ισραηλινοί υποστηρίζουν μεν συντριπτικά το αμερικανικό σχέδιο, αμφιβάλλουν δε για την επιτυχία του.

Σύμφωνα με τους Times of Israerl, η μεγάλη πλειοψηφία (71%) των Ισραηλινών υποστηρίζει το πλαίσιο των ΗΠΑ, σύμφωνα με την έρευνα. Η υποστήριξη είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των Αράβων πολιτών, με το 93% να υποστηρίζει το σχέδιο.

Παρά την ευρεία υποστήριξη, ωστόσο, μόνο το 12% των Ισραηλινών πιστεύει ότι το σχέδιο έχει υψηλή πιθανότητα ή βεβαιότητα να υλοποιηθεί.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι οι Ισραηλινοί είναι διχασμένοι σχετικά με τη χθεσινή συγγνώμη του Νετανιάχου προς τον πρωθυπουργό του Κατάρ για την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που στόχευε πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς στη Ντόχα.

Περίπου οι μισοί Ισραηλινοί το θεωρούν ως τη σωστή κίνηση, δεδομένης της σημασίας του Κατάρ για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη καλύτερων δεσμών με τους γείτονες του Ισραήλ. Οι δεξιοί ψηφοφόροι, ωστόσο, αντιτάχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στη συγγνώμη, σύμφωνα με την έρευνα.

Η μελέτη, που διεξήχθη από τους Nimrod Nir και Gayil Talshir από το Ινστιτούτο Agam και το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, διεξήχθη σε 847 ενήλικες ερωτηθέντες που εκπροσωπούν τον ισραηλινό πληθυσμό. Το περιθώριο σφάλματος είναι 4,2%.