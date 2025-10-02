Πάτρα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία για τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla - ΦΩΤΟ

«Να σταματήσει τώρα η επίθεση στα πλοία του διεθνή στόλου αληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό» ζητούν δεκάδες πολίτες και συλλογικότητες που συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Γεωργίου, για να εκφράσουν την έντονη διαμαρτυρία τους στην επιχείρηση αναχαίτισης από τον ισραηλινό στρατό, που ξεκίνησε χθες το βράδυ.

Καταγγέλλουν την επίθεση του Ισραηλινού στρατού στο διεθνούς στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla, που επιχειρεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον ηρωικό λαό της Παλαιστίνης.

Απαιτούν να σταματήσει η επίθεση στα πλοία του διεθνούς στόλου αληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

Ζητούν την άμεση απελευθέρωση των μελών της διεθνούς αποστολής αλληλεγγύης και την συνέχιση της πορείας του για να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.