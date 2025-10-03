Καιρός: "Άνοιξαν" οι ουρανοί στην Πάτρα- Στους 9-10°C ο υδράργυρος- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Η στροφή των ανέμων σε δυτικούς πάγωσε την τροπόσφαιρα και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Κατά περιόδους Ισχυρές βροχοπτώσεις μέχρι το τέλος της ημέρας! Βελτίωση του καιρού μέσα στο Σάββατο και εκ νέου επιδείνωση την Δευτέρα".

Όπως αναφέρει ο προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης "σημειώθηκε ισχυρή χαλαζόπτωση στην Πάτρα και στα προάστιά της με τον υδράργυρο να κατρακυλά στους 9-10°C.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία και στην Πάτρα. Λίγο μετά τις 12 άνοιξαν οι ουρανοί. Δυνατή βροχή , αστραπές, χαλάζι και άνεμοι συνέθεσαν το σκηνικό.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στα ανατολικά τμήματα της χώρας μας μέχρι κα την Παρασκευή (3-10-25).

Πιο αναλυτικά τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν:

α. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

β. Μέχρι το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής μέχρι και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελλόριζου έως το βράδυ).

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας (περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών) έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι.

γ. Στα Δωδεκάνησα από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το απόγευμα.