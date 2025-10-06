Πιο κοντά από ποτέ Χαμάς και Ισραήλ σε ειρήνη- Καθοριστική η πρόταση Τραμπ

Χαμάς και Ισραήλ φαίνεται πως βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μετά την παρουσίαση του σχεδίου αποκατάστασης της ειρήνης από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ συνεχίζει τις πιέσεις για την άμεση εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, ενώ η Χαμάς δίνει προτεραιότητα στην ανταλλαγή ομήρων με αιχμαλώτους πριν από την έναρξη των έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, που ξεκινούν σήμερα (06.10.2025) στην Αίγυπτο.

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του ειρηνευτικού πλάνου για τη Γάζα –μια περιοχή που έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις– ο Τραμπ κάλεσε τις εμπλεκόμενες πλευρές να «προχωρήσουν γρήγορα» στις συνομιλίες.

«Μου λένε ότι η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή την εβδομάδα», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έστειλε στην Αίγυπτο τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, ευελπιστώντας πως έτσι θα εξασφαλιστεί η οριστικοποίηση συμφωνίας.

Έκανε λόγο για «πολύ θετικές συνομιλίες το σαββατοκύριακο με τη Χαμάς και χώρες από όλο τον κόσμο (αραβικές, μουσουλμανικές κι όλες τις υπόλοιπες) για να απελευθερωθούν οι όμηροι, να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα και, πάνω απ’ όλα, να υπάρξει η πολυπόθητη ειρήνη στη Μέση Ανατολή».

Αν δεν κλειστεί συμφωνία, προειδοποίησε, μέσω Truth Social, ότι θα ακολουθήσει «μαζική αιματοχυσία», κάτι που «δεν θέλει να δει κανένας», πληκτρολογώντας και τις δυο προτάσεις αυτές με κεφαλαία, όπως συνηθίζει να κάνει άλλωστε.

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση εντός 72 ωρών των ομήρων, την απόσυρση κατά στάδια του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Στην απάντησή της, η οργάνωση δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της – στοιχείο κλειδί της πρότασης, τονίζοντας ότι εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας κι επιμένοντας στην ανάγκη να υπάρξει «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

Το σχέδιο πάντως αποκλείει κάθε ρόλο της Χαμάς «στη διακυβέρνηση της Γάζας» και προβλέπει να εξοριστούν οι μαχητές της.

Θα παραμείνει τμήμα του ισραηλινού στρατού στη Γάζα

«Η Χαμάς θέλει να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος και να αρχίσει αμέσως ανταλλαγή αιχμαλώτων», ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων κρατούμενων, δήλωσε στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο AFΡ.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της, ο Χαλίλ αλ Χάγια, έφθασε χθες Κυριακή το βράδυ στην Αίγυπτο. Οι συναντήσεις που προβλέπεται να γίνουν σήμερα θα είναι οι πρώτες στις οποίες θα συμμετάσχει ο Χαλίλ αλ Χάγια αφότου το Ισραήλ τον έβαλε στο στόχαστρο, όπως και άλλα ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εξαπολύοντας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ντόχα τον περασμένο μήνα.

Η αντιπροσωπεία της κυβέρνησης του Ισραήλ θα αναχωρήσει για το Σαρμ ελ Σέιχ αργότερα σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ διαβεβαιώνει πως υποστηρίζει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, όμως ταυτόχρονα λέει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που ελέγχει σήμερα κατά περίπου το 75%.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δέχτηκε μια πρώτη «γραμμή απόσυρσης» 1,5 ως 3,5 χιλιομέτρων από τη Γάζα. Αν την αποδεχτεί και η Χαμάς «θα τεθεί αμέσως σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός».

«Να τερματίσει τις επιχειρήσεις»

Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων «θα ξαναρχίσουμε τη μάχη», εξήγησε ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Χθες ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τους βομβαρδισμούς του στη Γάζα, με την πολιτική προστασία να κάνει λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς.

Η Χαμάς τόνισε στους μεσολαβητές την «ανάγκη το Ισραήλ να τερματίσει κάθε στρατιωτική επιχείρηση στο σύνολο της Λωρίδας της Γάζας, να τερματίσει όλες τις αεροπορικές δραστηριότητες, αναγνώρισης και υπέρπτησης drones, και να αποσυρθεί από το εσωτερικό της πόλης της Γάζας» ενώ παράλληλα το κίνημα «και οι παρατάξεις της αντίστασης θα βάλουν τέλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους».

Σε περίπτωση συμφωνίας οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί αναμένεται να «σταματήσουν», σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, απομένουν 47 που είναι ακόμη όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους όμως 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 67.139 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρεί αξιόπιστους ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε τομείς της Λωρίδας της Γάζας και ανεξάρτητοι ερευνητές του λένε πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο. Η κυβέρνηση του Ισραήλ απορρίπτει και τις δυο κατηγορίες.