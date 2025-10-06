Πάνος Ρούτσι: Στην 22η μέρα απεργίας πείνας- Η στήριξη συνεχίζεται καθημερινά

Αν και οι δυνάμεις του σιγά σιγά εξασθενούν, όπως είναι λογικό με 22 μέρες αφαγίας , ο Πάνος Ρούτσι δεν το βάζει κάτω. Κάθε μέρα, έχοντας δεκάδες και εκατοντάδες στο πλευρό του στο Σύνταγμα, σηκώνεται όρθιος, υψώνει τη γροθιά του και ζητάει απλά Δικαιοσύνη.

Για 22η συνεχόμενη ημέρα ο Πάνος Ρούτσι , πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη , παραμένει σε απεργία πείνας. Ο κ. Ρούτσι, που τα τελευταία 24ωρα έχει γίνει «ο πατέρας όλων», απαιτεί απαντήσεις για τον θάνατο του γιου του, ζητώντας εκταφή, ταυτοποίηση DNA και τοξικολογικές εξετάσεις.

Εκατοντάδες στο πλευρό του, κάθε μέρα

Χθες Κυριακή (5/10) πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα για να σταθούν στο πλάι του και να φωνάξουν για εκείνον. Μάλιστα, πολλοί ήταν εκείνοι που έμειναν στο πλευρό του ως αργά το βράδυ.

Στο Σύνταγμα πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα και ένα δρώμενο με μουσική, με την Ανοικτή Ορχήστρα να «επισκέπτεται» τον Πάνο Ρούτσι.

Στάση στο Σύνταγμα έκανε και η πορεία υποστήριξης προς τα συλληφθέντα μέλη της αποστολής Global Sumud Flotilla που πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του March to Gaza Greece. H πορεία ξεκίνησε από τα Προπύλαια και μέσω της Σταδίου έφτασε στο Σύνταγμα, όπου έκανε και στάση στον Πάνο Ρούτσι.