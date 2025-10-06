Οριστικό τέλος για το ΣΔΟΕ: Όλες οι αρμοδιότητες και το προσωπικό εντάσσονται στην ΑΑΔΕ

Μετά από 27 χρόνια δράσης στους φορολογικούς ελέγχους, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος καταργείται οριστικά. Από σήμερα, όλες οι υπηρεσίες, αρμοδιότητες και το προσωπικό του ΣΔΟΕ ενσωματώνονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εγκαινιάζοντας μια ενιαία φοροελεγκτική δομή.



Με την κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ολοκληρώνεται μια διαδικασία ενοποίησης που συζητούνταν εδώ και χρόνια, μεταφέροντας στους κόλπους της ΑΑΔΕ το σύνολο των φακέλων, των αρμοδιοτήτων και του ανθρώπινου δυναμικού του Σώματος.

Η απορρόφηση του ΣΔΟΕ από την ΑΑΔΕ κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Το Σώμα μετατρέπεται πλέον σε οργανικό τμήμα της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία αναλαμβάνει πλήρως τους ελέγχους, τα στοιχεία και τις ανοιχτές υποθέσεις.

Η διαδικασία μεταφοράς, που ξεκινά σήμερα, αφορά όχι μόνο τη διοικητική ένταξη αλλά και τη φυσική μετακίνηση φακέλων, εξοπλισμού και αρχείων από τα γραφεία της Πειραιώς, όπου στεγαζόταν το ΣΔΟΕ, προς τα κεντρικά της ΑΑΔΕ. Η απόφαση προβλέπει ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΣΔΟΕ μεταφέρονται στο πληροφοριακό σύστημα Elenxis της ΑΑΔΕ, με τους ίδιους χειριστές να παραμένουν υπεύθυνοι για την ολοκλήρωσή τους, ανεξάρτητα από το πού θα ενταχθούν οργανικά στο νέο σχήμα.

Το ίδιο ισχύει και για τις δικαστικές εκκρεμότητες: όλες οι δίκες που αφορούν υποθέσεις του ΣΔΟΕ θα συνεχιστούν κανονικά, χωρίς καμία διακοπή ή επανεκκίνηση διαδικασίας, ενώ οι αποφάσεις θα ισχύουν έναντι της ΑΑΔΕ. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχεια των ελέγχων και η μη απώλεια υποθέσεων που βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο.

Το έμψυχο δυναμικό του ΣΔΟΕ, συνολικά 365 υπάλληλοι, μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ με διατήρηση της θέσης και της εργασιακής σχέσης τους έως το τέλος του 2025. Μέχρι τότε δεν θα συμμετέχουν σε διαδικασίες μετακίνησης, εκτός εάν προκύψουν επείγουσες ανάγκες. Οι υπάλληλοι που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα καλούνται να υποβάλουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 αναφορά προϋπηρεσίας με περιγραφή των υποθέσεων που χειρίστηκαν από το 2022 έως σήμερα, προκειμένου να καταγραφεί πλήρως η εμπειρία τους στο νέο οργανόγραμμα της ΑΑΔΕ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλοι οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι θα ενταχθούν στα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας της ΑΑΔΕ. Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ θα καταταγούν προσωρινά ως «Ελεγκτές Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος», με προϋπόθεση να πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και τις δεξιότητες που προβλέπει η Αρχή. Ο σχετικός έλεγχος θα ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ στο ίδιο διάστημα θα ολοκληρωθεί και η πλήρης οργανωτική ενοποίηση.

Παράλληλα, στην ΑΑΔΕ μεταφέρονται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα κατασχεμένα είδη, τα πάσης φύσεως δικαιώματα και αξιώσεις, καθώς και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε το ΣΔΟΕ για τις επιχειρησιακές του δράσεις. Με αυτό τον τρόπο, η Ανεξάρτητη Αρχή αναλαμβάνει πλέον πλήρως τη διαχείριση και εκτέλεση όλων των ελέγχων που μέχρι σήμερα αποτελούσαν πεδίο ευθύνης του ΣΔΟΕ.

Οι τελευταίες υποθέσεις που είχε δημοσιοποιήσει το ΣΔΟΕ πριν τη μετάβασή του στην ΑΑΔΕ αφορούσαν τη σύλληψη δύο ημεδαπών για εισαγωγή 12,5 κιλών ακατέργαστης κάνναβης και τον εντοπισμό 56 κιλών κοκαΐνης κρυμμένων σε κοντέινερ με γαρίδες από το Εκουαδόρ – ενδεικτικές της επιχειρησιακής δράσης που διατηρούσε το Σώμα, παρά τη συρρίκνωση των τελευταίων ετών.

Με τη συγχώνευση αυτή, ολοκληρώνεται ένα ιστορικό κεφάλαιο για τη φορολογική διοίκηση και ξεκινά μια νέα εποχή, όπου η ΑΑΔΕ συγκεντρώνει πλέον όλες τις αρμοδιότητες δίωξης και ελέγχου οικονομικού εγκλήματος. Το ΣΔΟΕ, που ιδρύθηκε στις 10 Απριλίου 1997, μετονομάστηκε το 2005 σε Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥπΕΕ) και το 2010 επανήλθε στο ιστορικό του όνομα, υπήρξε για δεκαετίες ο πιο αναγνωρίσιμος φοροελεγκτικός μηχανισμός της χώρας. Από σήμερα, περνά επίσημα στο αρχείο της ιστορίας – αφήνοντας πίσω του το στίγμα μιας εποχής όπου το όνομά του αρκούσε για να παγώσει κάθε «ύποπτη» συναλλαγή.