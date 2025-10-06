Back to Top
Ωρωπός: 47χρονος εισέβαλε στο σπίτι της πρώην, χτύπησε τον σύντροφό της και την κράτησε κλειδωμένη

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον Ωρωπό, όταν 47χρονος μετέβη στην κατοικία της 37χρονης πρώην συντρόφου του, την οποία φέρεται να χτύπησε και στη συνέχεια να μετέφερε με τη βία στο δικό του σπίτι, όπου και κλειδώθηκαν.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, μαζί με διαπραγματευτή της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατάφερε τελικά να τον πείσει να ανοίξει την πόρτα και να την αφήσει να βγει.

Με την έξοδό τους από το σπίτι, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 47χρονου, ο οποίος κρατείται, ενώ η υπόθεση ερευνάται.

