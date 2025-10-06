Αιτωλοακαρνανία: Τρόμος για ηλικιωμένη- Κουκουλοφόροι τη λήστεψαν μέσα στο σπίτι της

Στο Αγγελόκαστρο
Τον απόλυτο τρόμο έζησε μία ηλικιωμένη στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/10), όταν κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι της.
Τρεις ή τέσσερις δράστες παραβίασαν την είσοδο της οικίας και, σύμφωνα με πληροφορίες, ακινητοποίησαν την άτυχη γυναίκα προκειμένου να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα. Φέρεται μάλιστα να την χτύπησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από τον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς.
