ΕΛΤΑ: Αίτημα για έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο για τα "λουκέτα" σε υποκαταστήματα

"Την έκτακτη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος για το αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε δεκάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδος ζητούν και οι τρεις περιφερειακές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, καθώς η συγκεκριμένη απόφαση θα επιφέρει καίριο πλήγμα στις τοπικές κοινωνίες και την ύπαιθρο", αναφέρει με ανακοίνωσή της η παράταξη Σκιαδαρέση.

Όπως τονίζει, "εκ μέρους της περιφερειακής παράταξης της μείζονος μειοψηφίας, ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, επισημαίνει πως το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συνταχθεί πλήρως με τους Δήμους και τα συλλογικά θεσμικά τους όργανα (ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος) που έχουν αποφασίσει ήδη δυναμικές αντιδράσεις, όπως επίσης και να αναλάβει πρωτοβουλίες για να ανασταλεί άμεσα κάθε απόφαση που αφορά την παύση λειτουργίας καταστημάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

«Τα ΕΛΤΑ αποτελούν διαχρονικά έναν βασικό πυλώνα δημόσιας υπηρεσίας και η παρουσία τους είναι ζωτικής σημασίας για ηλικιωμένους, αγρότες, μικρούς επαγγελματίες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες. Η λειτουργία τους δεν είναι απλώς οικονομική δραστηριότητα, αλλά κοινωνικό αγαθό που συμβάλλει στη συνοχή και στην ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες», αναφέρει ο κ. Σκιαδαρέσης και προσθέτει πως η παύση λειτουργίας των καταστημάτων θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων, θα δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού και ανισοτήτων και θα εντείνει την αποψίλωση της υπαίθρου και την εγκατάλειψη των τοπικών κοινωνιών".